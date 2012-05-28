بانه 215 شهید در 15 خرداد سال 63 تقدیم انقلاب اسلامی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان اظهار داشت: 15 خرداد ماه سال 63 در حالیکه مردم شهر بانه و رزمندگان اسلام برای گرامیداشت شهدای 15 خرداد سال 42 در پارک مرکزی این شهر گردهم آمده بودند، با حمله هوایی جنگده های رژیم بعث عراق مواجه شدند که نزدیک به 215 نفر شهید و 100 نفر از مردم خدا جوی بانه به درجه جانبازی نائل آمدند .

وی افزود: مردم استان کردستان در جریان هشت سال دفاع مقدس همچون کوه های استوار منطقه از مرزهای ایران اسلامی دفاع کردند و نه تنها با حضور باصلابت خود در صحنه های نبرد همراه با دیگر رزمندگان در صحنه حاضر بودند بلکه زنان، کودکان و پیرمردان این استان شهید پرور نیز در مقابل حمله های هوایی رژیم جنایت کار بعث مقاومت کردند و با تقدیم خون خود درخت انقلاب را آبیاری کردند .

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان ادامه داد: هر ساله یادواره شهدای 15 خرداد بانه برگزار می شود و با توجه به برنامه ریزیهای انجام گرفته در 13 خرداد ماه سال جاری با حضور مسئولان و نماینده ولی فقیه در استان کردستان یادواره این شهیدان در شهرستان بانه برگزار می شود .

سلیمانی بیان کرد: در سال جاری همچنین کل زندگی نامه شهدا و خاطرات باقی مانده از 215 شهدا جمع آوری شده و در دو هزار نسخه در بین علاقمندان و به ویژه قشر جوان با هدف ترویج فرهنگ شهادت و ماندگاری شهیدان در روح و بطن انقلاب توزیع می شود .

وی یادآور شد: در راستای ترویج فرهنگ شهادت همچنین مستندی به مدت 20 دقیقه تهیه شده که در شبکه استانی مرکز کردستان در 13 خرداد ماه سال جاری پخش می شود .

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان گفت: اکنون در آستانه بیست و سومین سالگرد ارتحال ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی قرار داریم و ملت شریف، آگاه و هوشیار ایران اسلامی باید هر چه باشکوه تر این مراسم را برگزار کنند تا دشمنان همچنان مایوس شود.

سلیمانی افزود: بنیاد شهید استان کردستان نیز در راستای برگزاری رحلت جانگذاز امام راحل (ره) و برای زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای انقلاب در دل ها برنامه های مناسبی را در دستور کار قرار داده است .