۸ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۱۰

جوهری:

مبارزه قاطع فرمانداری شهریار با گران فروشی/ برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهریار از مبارزه جدی و قاطع با گرانفروشی در این شهرستان خبر داد و گفت: در این زمینه نمایشگاه های عرضه مسقتیم کالا در این شهرستان در تمامی فصول برپا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: طبق برنامه ای مدون و منظم، مقرر شده است که طرح ویژه مبارزه با گرانفروشی در این شهرستان برگزار شود.

وی افزود: در این راستا همزمان با اهتمام ویژه دولت به این بحث در شهرستان شهریار نیز نظارت بر قیمتها و مبارزه با گرانفروشی ها تشدید می شود.

نظارت قاطع فرمانداری بر گران فروشی ها در شهریار

این مسئول عنوان کرد: با توجه به اینکه برخی از گرانیها توسط افراد سودجو اعمال می شود، با نظارت مراجع مرتبط این مسئله رفع خواهد شد و تمام تلاش مسئولان برای آسایش مردم است که امید می رود این وظیفه به خوبی انجام شود.

جوهری ادامه داد: همچنین مبارزه با گرانفروشی نیز با قاطعیت و با قدرت پیگیری می شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در تمامی فصول

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: به منظور ایجاد رفاه برای شهروندان تسهیلاتی از سوی فرمانداری در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان به برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا که تاکنون به صورت بهاره و پاییزه بود، در تمامی فصول سال اشاره کرد.

وی اعلام کرد: در این نمایشگاه ها کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان با تخفیف ویژه و به صورت مستقیم از صنایع تولیدی و شرکت ها به آنها ارائه می شود.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
