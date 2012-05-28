مبارزه قاطع فرمانداری شهریار با گران فروشی/ برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: طبق برنامه ای مدون و منظم، مقرر شده است که طرح ویژه مبارزه با گرانفروشی در این شهرستان برگزار شود.

وی افزود: در این راستا همزمان با اهتمام ویژه دولت به این بحث در شهرستان شهریار نیز نظارت بر قیمتها و مبارزه با گرانفروشی ها تشدید می شود.

نظارت قاطع فرمانداری بر گران فروشی ها در شهریار

این مسئول عنوان کرد: با توجه به اینکه برخی از گرانیها توسط افراد سودجو اعمال می شود، با نظارت مراجع مرتبط این مسئله رفع خواهد شد و تمام تلاش مسئولان برای آسایش مردم است که امید می رود این وظیفه به خوبی انجام شود.

جوهری ادامه داد: همچنین مبارزه با گرانفروشی نیز با قاطعیت و با قدرت پیگیری می شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در تمامی فصول

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: به منظور ایجاد رفاه برای شهروندان تسهیلاتی از سوی فرمانداری در نظر گرفته شده که از آن جمله می توان به برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا که تاکنون به صورت بهاره و پاییزه بود، در تمامی فصول سال اشاره کرد.

وی اعلام کرد: در این نمایشگاه ها کالاهای اساسی و مورد نیاز شهروندان با تخفیف ویژه و به صورت مستقیم از صنایع تولیدی و شرکت ها به آنها ارائه می شود.