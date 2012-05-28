سهم فرهنگ و هنر در اشتغال ملی پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کشاورز شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی آثار و تولیدات هنرجویان مراکز مهارت آموزی کشور، افزود: فرهنگ وهنر اگر چه مزیتهایی در بحث اشتغال و سرمایه های معنوی کشور دارد اما همچنان با کم توجه ای در بخش اشتغال مواجه شده است.

وی تصریح کرد: فرهنگ وهنر نقش غیر مستقیم در سرانه ملی، کیفیت زندگی و... دارد که باید با فراهم کردن زیرساختهای لازم وگسترش سواد آموزی هنری وخرید آثار هنری به وضعیت معیشتی هنرمندان نیز رسیدگی شود.

مدیر کل دفتر آموزش وتوسعه فعالیت های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به موقعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بحث ارایه آموزش های فرهنگی وهنری یادآور شد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار وظایف عادی خود بحث آموزش را نیز در دستور کار قرار داده که در این میان وجود 40 هنرستان هنرهای زیبا، سه هزار آموزشگاه هنری، یک هزار و 700 مرکز مهارت و... به عنوان کشوری پیشرو در خاورماینه مطرح هستیم.

مرکز علمی وکاربردی فرهنگ وهنر راه اندازی می شود

کشاورز در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت استان فارس و شهر شیراز در بحث آموزشی فرهنگی وهنری، گفت: مرکز علمی وکاربردی فرهنگ وهنر در شیراز راه اندازی خواهد شد.

وی تصریح کرد: هنرستان هنرهای زیبا در شهر شیراز به عنوان یکی از فعالترین مراکز کشور مشغول است که در این راستا طی سال جاری هنرستان هنرهای زیبا در بخش دختران نیز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.