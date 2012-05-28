جوانان 77 درصد شرکت کنندگان اعتکاف در کردستان را تشکیل می دهند

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرکت هزار و 934 نفر معتکف در مراسم اعتکاف سال 1390 در استان کردستان گفت: سال گذشته 75 درصد شرکت کنندگان را بانوان و 48 درصد را طلاب، دانشجویان و دانش آموزان تشکیل دادند.

وی با بیان اینکه تاثیر معنوی اعتکاف به عنوان سنت محمدی و تاثیر آن بر قلب و دل جوانان قابل لمس است، افزود: اکنون به برکت انقلاب اسلامی ایران و نتیجه و تاثیر دین مبین اسلام بر روح و جان ها جوانان بیشتر به سمت معنویت و نیایش به درگاه خداوند روی آورده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان فرا رسیدن ایام البیض را بهترین موقعیت برای تعالی جوانان و جامعه دانست و گفت: اعتکاف و پاکی وجود و روح هر فردی به خصوص جوانان در راستای تعالی هر جامعه و گسترش و نشر هرچه بیشتر دین و فریضه های الهی موثر است.

حجت الاسلام صفی یاری بیان کرد: وظیفه مسئولان ایجاد زمینه برای حضور گسترده جوانان و فراهم کردن موقعیت این حضور در مراسم معنوی اعتکاف است که باید در انجام آن دقت کنند و از تمامی ظرفیت های موجود در این بخش بهره برداری شود.

وی در پایان افزود: هدایت جوانان در مسیر درست و قرار گرفتن در مسیر تعالی زمینه های تعالی و درک عمیق اجتماعی در جوامع را به وجود می آورد و اعتکاف بهترین فرصت در راستای رسیدن به این درجه از معنویت در سطح جامعه است.