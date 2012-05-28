صالحی با وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با تمجید و ابراز خرسندی از سطح خوب روابط بین تهران و دوشنبه، روابط بین دو دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان را ناشی از مشترکات فراوان دینی، فرهنگی، تمدنی، تاریخی و زبانی، روابطی نمونه و ویژه توصیف کرد.

وی هم‌چنین با اشاره به عزم و اراده راسخ سران دو کشور برای توسعه و گسترش هر چه بیش‌تر روابط دوجانبه بین دو کشور و هم‌چنین روابط چندجانبه در سطح منطقه، به خصوص در ابعاد اقتصادی، تجاری و بازرگانی، صنعتی و انرژی، ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن توافقات صورت گرفته و پیگیری جدی مسوولان دو کشور در بخش‌های دولتی و خصوصی و هم‌چنین فراهم شدن تسهیلات لازم از سوی دولت‌های دو کشور برای بازرگانان و تجار و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، شاهد رونق و توسعه بیش از پیش روابط بین دو کشور دوست و برادر باشیم.

گل شیرعلی، وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان نیز که برای شرکت در نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان به تهران سفر کرده است، در این دیدار با ابلاغ سلام‌های همراه خان ظریفی، وزیر خارجه کشورش به صالحی، گزارشی از محورها و نتایج مذاکرات خود در تهران ارائه کرد.

وی با ابراز رضایت از روند پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته در جهت پیشبرد و توسعه روابط، حمایت و کمک به تحقق توافقات بین دو کشور به‌خصوص تسریع در روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف صنعتی، تجاری و انرژی به‌خصوص در زمینه برق و آب و گاز و ارتباطات و راه آهن بین دو کشور را خواستار شد.