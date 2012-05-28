نمایشگاه مشترک بانوان هنرمند ایران و افغانستان در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه نمایشگاه صنایع دستی بانوان هنرمند ایران و افغانستان در زمینه صنایع دستی، سوزن‌دوزی، زیورآلات و صنایع دستی چرم با حضور شهردار مشهد و معاون وزیر امور زنان افغانستان عصر افتتاح شد.

شهردار مشهد، در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ذات و فطرت انسان با مهر و محبت آمیخته شده و خداوند به همین دلیل پیامبر عظیم الشان را نیز به عنوان رحمت در میان عالمیان مبعوث کرد.

محمد پژمان ادامه داد: هر جا محبت و عشق هست کام تمام بشریت شیرین شده و سبب همکاری و تقویت روابط می شود.

دوست کشورها سبب پیشرفت امور می شود

وی با بیان اینکه دوستی و محبت در هر سطحی که باشد خوب و مطلوب است، گفت: دوستی کشورها و قاره های مختلف برکات زیادی را به همراه داشته و سبب پیشرفت امور می شود.

وی با تاکید بر اینکه هر جا که کینه توزی و نفرت باشد زندگی برای انسان تیره و تار می شود، افزود: ملت ایران در طول چهار دهه گذشته دوستی خود را به ملت افغان اثبات کرده است.

وی افزود: در همه فراز و نشیب ها و فشار دشمنان ملت ایران در کنار مردم افغان بوده و از ارائه دوستی و توسعه همکاری با این کشوردریغ نکرده است.

لزوم تقویت هر چه بیشتر روابط افغانستان و ایران

پژمان با بیان اینکه مفتخریم که چند صد هزار نفر از مردم افغانی در شهر مشهد هستند، تصریح کرد: باید برای تقویت و تحکیم هر چه بیشتر روابط ملت افغانستان و ایران اقدام کرد.

وی ادامه داد: به اعتقاد من بانوان که نیمی از فعالان جامعه را تشکیل می دهند می توانند با تاثیرگذاری به هنگام خود به توسعه هر چه بیشتر روابط ایران و افغانستان کمک کنند.

شهردار مشهد با اشاره به نقش هنر بیان کرد: هنر پیامی جز دوستی ندارد و امیدوارم در آینده‌ای نه چندان دور مردم و هنرمندان افغانستان با پشت‌سر گذاشتن دوران سخت در یک فضای امن و توام با آرامش بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه داده و شاهد پیشرفت کشورشان باشند.