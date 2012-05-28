محمود اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اشاره به اینکه ماهیان خاویاری از ذخایر ارزشمند دریای خزر محسوب می‌شود، افزود: مدیریت امور ماهیان خاویاری مازندران با تحویل حدود 200 قطعه ماهی مولد برای حفظ ذخایر تلاش‌های جدی انجام داده و گامهای مهمی برداشته است.

وی افزود: حدود 75 درصد نسبت به سال گذشته افزایش تحویل ماهیان مولد برای بازسازی ذخایر شیلات را در داشته و به منظور ارزیابی ماهیان خاویاری، تمامی مولدین تحویل شده شناسنامه دار شدند.

وی اظهار داشت: به منظور بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری، امسال در چارچوب سیاست‌های ابلاغی نزدیک به 45 درصد مولدین مورد نیاز کارگاههای بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شیلات ایران از طریق این مدیریت تامین شد که از این جهت رشد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سال گذشته داشته و علاوه بر تولید مولدان مازندران، بخشی از مولدان استانهای همجوار را تامین می‌ کند.

مدیر امور ماهیان خاویاری مازندران گفت: رویکرد سیاست های ابلاغی صید در زمینه ماهیان خاویاری در دو سال اخیر از صید برای اهداف تجاری به صید با هدف تامین مولدین مناسب برای کارگاه‌های بازسازی ذخایر تغییر یافته است.

وی، برگزاری کلاسهای آموزشی برای17 شرکت صیادی خاویاری و ایجاد انگیزه در آنان به منظور مشارکت در امر بازسازی ذخایر را یکی از مهمترین اقدامات دستیابی به این هدف‌ عنوان کرد.