لزوم مشارکت حداکثری طلاب در مراسم اعتکاف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی ملکی عصر دوشنبه در نشست اخلاقی با طلاب مدرسه علمیه امام صادق(ع) مینودشت، با اشاره به اسامی ماه مبارک رجب، اظهار داشت: ماهی که در آن قرار داریم، به اسامی گوناگونی همچون شهرالاستغفار، شهرالله و بنابر برخی روایات، ماه امیرالمؤمنین نیز نامیده شده است.

وی با اشاره به اینکه چهار ولادت در این ماه اتفاق افتاده، ابراز داشت: ولادت امام هادی(ع) بنابر روایتی، امام باقر(ع)، امام علی(ع) و امام جواد(ع)، چهار ولادتی است که خداوند متعال در این ماه عزیز قرار داده است.

مدیر حوزه علمیه استان گلستان با اشاره به مبعث نبی مکرم اسلام(ص) در ماه رجب، گفت: یک مناسبت که سرمنشأ هدایت بشر نیز است همین مبعث نبی مکرم اسلام است که در ماه رجب اتفاق افتاده است.

عضو شورای حوزه علمیه استان گلستان با تأکید بر اینکه نباید از برکات ماه رجب غافل شویم، تصریح کرد: بهترین فرصت برای قرب به خدای متعال، ماه رجب است که شما عزیزان باید به بهترین وجه از آن استفاده کرده و پایه های معنوی خود را مستحکم کنید.

این استاد حوزه افزود: خدا نکند که این ماه بگذرد و انسان نتواند از فیوضات این ماه بهره ببرد زیرا زمینه هرگونه استفاده برای رشد و تقرب در این ماه عزیز فراهم است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه علم بدون معنویت هیچ منفعتی ندارد، اظهار داشت: علمی نافع است که به دنبال آن اخلاق و معنویت باشد زیرا علم بدون معنویت انسان را به بیراهه می کشاند.

مدیر حوزه علمیه استان گلستان در پایان ابراز داشت: تحصیل در حوزه های علمیه از بهترین راه هایی است که خداوند متعال در پیش روی ما قرار داده و باید قدر این نعمت الهی را دانسته و به اهداف خود دست یابیم.