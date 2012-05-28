به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی سالمی عصر دوشنبه در مراسم یاد یاران امام(ره) که با حضور سردار علی فضلی در محل مصلای نمازجمعه این شهرستان برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین همایش هایی در سطح شهرستان اظهار داشت: امید می رود که برگزاری چنین همایشهایی در شهریار طی سال جاری استمرار داشته باشد.

امام جمعه شهرستان شهریار افزود: در واقع برگزاری چنین همایشهایی به تقویت روحیه شهادت و ایثار در جامعه به خصوص بین جوانان و نوجوانان کمک شایانی می کند.

برگزاری محافل و یادواره های شهدا زمینه ساز دشمن شناسی است

وی عنوان کرد: همچنین حضور در این محافل زمینه ساز دشمن شناسی، شناخت نقشه های دشمنان و مبارزه با آنها و آشنایی با جنگ نرم دشمن در جوانان خواهد شد.

سالمی ادامه داد: اهداف بلند مدت ملت ایران و همچنین خانواده های شهدا نیز مبارزه با توطئه های دشمنان و دفاع از دستاوردها و ارزشهای انقلاب اسلامی و آرمانهای امام راحل و شهداست.

مسئولان اهتمام ویژه ای به برگزاری یادواره های شهدا داشته باشند

امام جمعه شهرستان شهریار توصیه کرد: امید می رود این محفل آخرین مراسم در این بخش نباشد و طی سال جاری با اهتمام ویژه مسئولان تعداد آن افزایش معناداری داشته باشد.

وی اظهار داشت: برگزاری این محافل مقدس و مبارک علاوه بر رضایتمندی رهبر معظم انقلاب، موجب شادی روح امام(ره) و ارواح مطهر شهدا خواهد شد و همه مسئولان به عنوان سربازان ولایت موظف به تحقق این مهم هستند.