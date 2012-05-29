لشت نشاء -کوچصفهان مسیری حادثه آفرین/ 35 میلیارد تومان اعتبار نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، ساکنان این مسیر سالها منتظر بهسازی و ارتقای هندسی آن هستند تا مشکلات ناشی به حداقل ممکن کاهش یابد.

جمعی از ساکنان این جاده در گفتگو با خبرنگار مهر مشکلات این مسیر مواصلاتی را شامل نداشتن شانه خاکی، علائم راهنمایی و رانندگی مکفی، تردد ماشین آلات کشاورزی، داشتن چاله های زیاد، تصادف منجر به فوت و جرح، فقدان دید کافی، نداشتن روشنایی عنوان کردند.

یکی از ساکنان این منطقه نداشتن شانه خاکی را باعث تصادفهای مختلف مسیر مزبور دانست و گفت: مسئولان باید با برنامه ریزی مناسب عوامل اصلی حادثه خیز بودن مسیررا کاهش دهند.

نداشتن شانه خاکی منجر به تصادفات در مسیر کوچصفهان به لشت نشاء می شود

علی رمضانی افزود: با توجه به تصادفات منجر به فوت و جرح در جاده لشت نشاء - کوچصفهان نصب علائم هشدار دهنده در این مسیر ضروری است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان شهرستان رشت و گیلان باید توجه ویژه ای به این جاده داشته باشند، اظهار داشت: نداشتن شانه خاکی، کم عرض بودن راه و نداشتن علائم راهنمایی از عوامل اصلی حادثه خیز بودن این مسیر است.

این شهروند گیلانی بر ضرورت افزایش ایمنی راهها، کاهش حوادث جاده ای و ترافیکی تاکید کرد و یادآورشد: با توجه به قابلیتهای گردشگری و کشاورزی منطقه داشتن یک راه مواصلاتی مناسب امری ضروری است.

دیگر ساکن مسیر جاده لشت نشاء - کوچصفهان نیز گفت: علاوه بر خودروهای عبوری، رفت و آمد ماشین آلات کشاورزی در این جاده زیاد بوده و متاسفانه قوانین و مقررات از سوی رانندگان این وسائط نقلیه رعایت نمی شود.

حسن رحیمی با اشاره به اینکه مسافران زیادی از این محور مواصلاتی تردد می کنند، افزود: علائم راهنمایی و رانندگی در این جاده بسیار کم است.

تردد ماشین آلات کشاورزی مشکل آفرین

وی اظهارداشت: جاده لشت نشاء به کوچصفهان شبیه جاده خاکی است، چاله و چوله زیادی دارد، دید کافی و روشنایی هم ندارد و در یک کلام وضعیت جاده بی نهایت خراب است.

این هم وطن گیلانی ادامه داد: دو طرف جاده زمینهای کشاورزی است و ماشین آلات کشاورزی بطور حتم باید از این جاده تردد کنند و تردد این ماشین آلات باعث تصادف می شود.

یک شهروند لشت نشایی نیز گفت: محور ارتباطی کوچصفهان - لشت نشاء پر از چاله و دست انداز است زیرا این جاده سالها، روکش جدید آسفالت را به خود ندیده است.

حسین علی رحمانی با اشاره به اینکه سطح آسفالت جاده بسیار خراب و نامناسب است، افزود: حفره ها و چاله هایی که به مرور در سطح جاده ایجاد شده باعث مشکلاتی برای رانندگان و خودروهای عبوری خواهد شد.

وی ادامه داد: این منطقه به دلیل وجود جاذبه های گردشگری و روستاهای زیبا هر روز شاهد حضور وسیله نقلیه فراوان و همینطور ترددها رو به افزایش است و جا دارد مسئولان نسبت به این خواسته توجه مردم کنند.

بار ترافیکی سنگین در مسیر کوچصفهان - لشت نشاء زیاد است

این شهروند لشت نشایی ادامه داد: این محور که در ایام هفته و روزهای تعطیل بار ترافیکی سنگینی را تحمل می کند و به لحاظ قرار گرفتن در مسیر روستای زیباکنار، برای ساکنان منطقه و خودروهای عبوری مشکلات عدیده ای به همراه دارد.

بخشدار لشت نشاء نیز در این باره گفت: این جاده از مسیر های پرتردد و در عین حال پرترافیک منطقه و شهرستان رشت است.

ابوالحسن سیمایی افزود: این بخش به لحاظ کشاورزی و گردشگری از مناطق مستعد شهرستان رشت است به همین دلیل حجم ترافیک و بار ترافیکی در این مسیر بسیار بالاست.

سرپرست مدیریت ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی گیلان نیز با اشاره به اینکه راه کوچصفهان - لشت نشاء از مسیر های فرعی استان است، گفت: از آنجا که متولی اعتبار و تمامی امور جادههای فرعی در خود استان برنامه ریزی می شود با پیگیریهای انجام گرفته و حساسیتی که جاده به لحاظ توریستی دارد، وزارت راه و شهرسازی این راه را به عنوان یک مسیر ملی لحاظ کرده است.

مطالعات بهسازی و ارتقای هندسی مسیر کوچصفهان به لشت نشاء انجام شد

محمد رضا نازکار افزود: در حال حاضر برای بهسازی و ارتقای هندسی جاده مزبور مطالعات فاز یک و دو توسط مشاوران به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: به جهت اجرای بهسازی کامل این مسیر 35 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به هر حال جاده کوچصفهان - لشت نشاء از مسیرهای مواصلاتی پر تردد شهرستان رشت است که سالانه به ویژه در ایام تعطیلات و فصل تابستان پذیرایی گردشگران زیادی است از اینرو مسئولان باید با دقت نظر بیشتری به این مهم رسیدگی کنند.