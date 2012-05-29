کادر فنی اختیار تام دارد/استقلال خانه تکواندو حفظ می شود

حسن ذوالقدر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: بیست خردادماه آخرین مهلت برای معرفی نفرات اصلی جهت حضور در المپیک است و بعد از بازگشت تیم ملی از اردوی تدارکاتی کره جنوبی تکواندوکاران مورد نظر خود را معرفی خواهیم کرد.

وی در مورد برگزاری دیدار انتخابی گفت: کار انتخاب را به کادر فنی واگذار کرده ایم. با حضور ساعی، عسکری و بسحاق کادر فنی مجربی داریم که با ارزیابی دقیق اردونشینان و مدنظر قراردادن پارامترهای مختلف تصمیم نهایی را خواهند گرفت. اینکه دیدار انتخابی انجام می شود یا گزینش خواهد شد بسته به نظر کادر فنی است، باید به آنها اعتماد کرد و اجازه داد در آرامش بهترین تصمیم را بگیرند.

دبیر فدراسیون گفت: ما اصرار به برگزاری دیدار انتخابی نداریم و در امور فنی تیم ملی هم دخالت نمی کنیم. کادر فنی بهتر از هر کسی می تواند در این مورد تصمیم گیری کند و اگر لازم باشد دیدار انتخابی در وزنی هم داشته باشیم ، قطعا به مانند دوره‌های قبل نخواهد بود.

ذوالقدر در مورد غیبت ملی پوشان تکواندو در مراسم تجلیل از قهرمانان با حضور رئیس جمهور گفت: این مراسم همزمان با تمرینات تیم ملی برگزار شد و ملی پوشان ما به علت اهمیت بالا در تمرینات شرکت کردند ولی سایر نفرات در این مراسم حضور داشتند.

وی همچنین در مورد دلیل احداث ساختمان تربیت بدنی شمیرانات در محوطه خانه تکواندو گفت: بخشی از پارکینگ خانه تکواندو به این امر اختصاص یافته است و قرار است درهای تردد نیز در قسمت بیرونی ساختمان احداث شود تا مزاحمتی برای خانه تکواندو ایجاد نکند. ضمن اینکه بخشی از آن نیز به تکواندو اختصاص خواهد داشت.

دبیر فدراسیون در پایان در مورد واگذاری سالن بدنسازی خانه تکواندو به بخش خصوصی هم گفت: این کار نیز صورت گرفته و اهالی محل نیز از سالن فوق استفاده خواهند کرد.