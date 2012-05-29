مسئولان برنامه های منسجم فرهنگی داشته باشند/ محرومیت بندرگز نمایان است

حجت الاسلام سید مصطفی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم تشنه مذهب و دین و دیانت هستند و باید به امور فرهنگی توجه بیشتری شود.

وی با اشاره به وضعیت فرهنگی و مذهبی بندرگز گفت: مردم منطقه تشنه مذهب هستند و به فرهنگ دینی، دین و دیانت و نماز جماعت توجه دارند.

وی با اشاره به اینکه نماز جماعت مسجد جامع بندرگز از برخی نمازجمعه ها شلوغ تر است، عنوان کرد: این امر نشان از علاقه فراوان مردم به مسائل دینی و مذهبی دارد.

حجت الاسلام محمدی یادآور شد: مسئولان نیز باید به وحدت و حفظ انسجام در زیر مجموعه دین توجه کنند، زیرا خدمت به مردم عبادت است.

امام جمعه بندرگز گفت: مردم منطقه بندرگز دیندار و ولایتمدار هستند و باید برای خدمت رسانی به آنها نهایت تلاش شود. بندرگز نیازمند توجه بیشتر است و مظلومیت در این شهر احساس می شود و مسئولان باید بیشتر تلاش کنند.

وی عنوان کرد: مبلمان شهری و معماری باید بر اساس الگوی دینی مورد توجه قرار گیرد و برای رفع محرومیت در منطقه برنامه ریزی شود.