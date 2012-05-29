علی آبادکتول بهشت اکوتوریسم گلستان است

یاسر قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در زمینه ایجاد زیرساختهای گردشگری در دو دهنه زیبای محمدآباد و زرین گل مانند پارک جنگلی کبودوال، حمایت از سرمایه گذاران در امر گردشگری، ایجاد و افزایش تاسیسات مختلف از جمله هتل، مهمانپذیر و .. تمام تلاش خود را برای جذب گردشگران داخلی و خارجی خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: انشاء الله شرایطی فراهم کنیم تا گردشگران، شهرستان علی آبادکتول را به عنوان مقصد انتخاب کنند، زیرا معتقدیم درصورتی که گردشگر در منطقه اسکان یابد با توجه به نیازهایی متعدد از قبیل تهیه غذا، بازدید از مراکز تاریخی، فرهنگی، تاریخی و .. کمک شایانی به اقتصاد شهرستان در بخش گردشگری خواهد شد.

قندهاری به جاذبه های گردشگری علی آبادکتول اشاره کرد و گفت: پارک جنگلی و آبشار تمام خزه ای کبودوال که در ضلع جنوبی شهر علی آباد و در فاصله چهار کیلومتری شهر قرار دارد و دارای تاسیسات و زیرساختهای گردشگری مانند راه دسترسی مناسب به آبشار، موزه تاریخی طبیعی، فروشگاه صنایع دستی، نمازخانه، پارکینگ، آلاچیق، پایگاه نیروی انتظامی و سرویس بهداشتی است.

سرپرست میراث فرهنگی علی آبادکتول، دهنه زرین گل را از دیگر جاذبه های شهرستان برشمرد و گفت: این دهنه جنگلی و بکر در ضلع شرقی علی آبادکتول واقع شده که علاوه بر دارا بودن جاذبه های طبیعی و تاریخی بسیار،ذخیرگاه بین المللی درختان سرخدار نیز هستند.

وی عنوان کرد: روستاهای کوهستانی و ییلاقی افراتخته، خاک پیرزن، شیرین آباد، چینور، میان رستاق، سیاه رودبار نیز در دهنه زرین گل واقع شده اند.

قندهاری، دهنه محمد آباد را از دیگر جاذبه های علی آبادکتول معرفی کرد و اظهار داشت: کوهستان زیبا و دهنه سرسبز محمدآبادکتول با جنگل های انبوه یکی زا با اهمیت ترین مناطق جنگلی و گردشگری استان محسوب می شود.

وی بیان داشت: روستاهای سیاه مرز کوه، چه جا، گنو، خلیندره، الستان، چلی، طاویر، بالاچلی، غریب آباد، وسیع سر و ریگ چشمه در دهنه محمدآباد واقع شده اند.

وی موزه تاریخ طبیعی را از دیگر جاذبه های اکوتورسیم گلستان معرفی کرد و گفت: این موزه که رد پارک جنگلی کبودوال واقع شده، دارای مجموعه هایی از پروانه ها، حشرات، ستاره های دریایی، حیوانات وحشی و پرندگان است.

قندهاری، موزه مردمشناسی را از دیگر جاذبه ها عنوان کرد و گفت: این موزه آداب و رسوم، فرهنگ و صنایع دستی منطقه کتول را نمایش می دهد که شامل بخش های مختلفی مانند مراسم عروس یاری ( آوردن عروس)، شونشینی، دوخت لباس های محلی و نمدمالی است.

ثبت 50 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی

سرپرست میراث فرهنگی علی آبادکتول شماره آثار تاریخی شناسایی شده این شهرستان را 110 اثر اعلام کرد و گفت: از این تعداد تاکنون 50 اثر به ثبت ملی رسیده است.

قندهاری افزود: این شهرستان دارای تپه های باستانی و قبرستانهای قدیمی همانند نی تپه، شغال تپه، تپه باستانی چینو، قبرستان قدیمی ماهیان و ... است که هر ساله گردشگران زیادی از این مناطق بازدید می کنند.

شهرستان علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق مرکز استان گلستان واقع شده است.