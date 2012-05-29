برنج کمترین سطح آلرژی را در بین غذاها ایجاد می کند

سیدحسام الدین نبوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بادام زمینی، گندم، تخم مرغ، شیر، ماهی، توت فرنگی، گوجه فرنگی، شکلات ها، خرچنگ و غذاهای دریایی در ردیف آلرژن های خوراکی سطح دنیا شناخته شده اند که لازم است با احتیاط بیشتری در برنامه غذایی قرار گیرند.

وی بیان کرد: احساس خارش، برآمدگی های بدن، لب متورم، استفراغ و تهوع، علائم مربوط به آلرژی های غذایی هستند که در موارد معدودی نیز به مرگ می انجامد.

نبوی زاده عنوان کرد: این آلرژیها بیشتر در هنگام استنشاق به وجود می آیند و با حالاتی مانند خارش دهان و سایه زیر چشم همراه است.

وی تصریح کرد: گرده ها، قارچ ها و بدن حیوانات در ایجاد آلرژی های استنشاقی موثر هستند که سبب عطسه، قرمزی چشم و ایجاد اشک چشم می شوند.

این فوق تخصص آسم و آلرژی با بیان اینکه بیماریهای حساسیت زا با سیستم ایمنی بدن مرتبط هستند، اظهار داشت: به طور کلی این بیماری ها حاصل اختلال سیستم ایمنی به فرم های مختلف هستند که در این حالت سیستم ایمنی نابجا کار کرده و گاهی نیز بر علیه خود بدن فعالیت می کند.