62 روستای نهاوند از خدمات امور آب و فاضلاب بی بهره اند

آیت شیراوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 107 روستایی که از خدمات این مجموعه استفاده می کنند 68 هزار و 147 نفر جمعیت دارد.
وی اضافه کرد: 100 میلیون تومان از محل اعتبارات خشکسالی ماده 12 برای عملیات آبرسانی به دو روستای دهنوعلیا و قشلاق بابا رستم از توابع شهرستان نهاوند درنظر گرفته شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند افزود: با اجرای این طرح، آب شرب مورد نیاز 152 خانوار تأمین می شود.
وی اضافه کرد: در این راستا یک حلقه چاه تجهیز و سه کیلومتر خط انتقال لوله و 700 متر شبکه توزیع اجرا خواهد شد.
شیراوند یادآور شد: روستاهای دهنو علیا و قشلاق بابا رستم در بخش مرکزی شهرستان نهاوند قرار دارند.
وی گفت: این روستاها از آب چشمه ها و حاشیه روستاهای خود برای شرب و احتیاجات روزمره استفاده می کردند.
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