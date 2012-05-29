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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۸

62 روستای نهاوند از خدمات امور آب و فاضلاب بی بهره اند

62 روستای نهاوند از خدمات امور آب و فاضلاب بی بهره اند

نهاوند - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند گفت: از مجموع 169 روستای نهاوند 107 روستا از خدمات و امکانات امور آب و فاضلاب این شهرستان استفاده می کنند.

  آیت شیراوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 107 روستایی که از خدمات این مجموعه استفاده می کنند 68 هزار و 147 نفر جمعیت دارد.

وی اضافه کرد: 100 میلیون تومان از محل اعتبارات خشکسالی ماده 12 برای عملیات آبرسانی به دو روستای دهنوعلیا و قشلاق بابا رستم از توابع شهرستان نهاوند درنظر گرفته شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند افزود: با اجرای این طرح، آب شرب مورد نیاز 152 خانوار تأمین می شود.

وی اضافه کرد: در این راستا یک حلقه چاه تجهیز و سه کیلومتر خط انتقال لوله و 700 متر شبکه توزیع اجرا خواهد شد.

شیراوند یادآور شد: روستاهای دهنو علیا و قشلاق بابا رستم در بخش مرکزی شهرستان نهاوند قرار دارند.

وی گفت: این روستاها از آب چشمه ها و حاشیه روستاهای خود برای شرب و احتیاجات روزمره استفاده می کردند.

کد مطلب 1614602

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