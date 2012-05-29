62 روستای نهاوند از خدمات امور آب و فاضلاب بی بهره اند

نهاوند - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نهاوند گفت: از مجموع 169 روستای نهاوند 107 روستا از خدمات و امکانات امور آب و فاضلاب این شهرستان استفاده می کنند.