به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدر نوری در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی و تجار استان همدان اظهار داشت: استان همدان دارای منطقه ویژه اقتصادی است.
وی با بیان اینکه در این نشست مطالب گرهگشایی در زمینه روابط تجاری دو کشور ایران و ترکیه مطرح شد، اظهار داشت: با توجه به روابط دوستانه و تاریخی بین دو کشور، استان همدان برای گسترش روابط تجاری و سرمایهگذاری با استانهای کشور ترکیه آمادگی دارد.
وجود شبکه قوی تأمین انرژی برق و گاز در همدان از مزیتهای این استان است
علی حیدر نوری با بیان اینکه همدان پتانسیل و مزیتهای خوبی برای سرمایهگذاری تجاری در ترکیه دارد، افزود: وجود شبکه قوی تأمین انرژی برق و گاز در استان همدان از دیگر مزیت های این استان است.
وی اضافه کرد: با توجه به تحریمها و فشارها علیه ایران باید با روابط دو جانبه این مشکلات را برطرف کرد.
وی با بیان اینکه باید مشکلات اداری در تجارت بین بازرگانان همدان و ترکیه استخراج شود، گفت: باید نیازهای تجاری استان همدان و کشور ترکیه برای گسترش روابط شناسایی و مشخص شود.
اتاق بازرگانی مشترک روابط اقتصادی را توسعه می دهد
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان نیز با ارائه گزارشی از پتانسیلهای تجاری استان همدان، گفت: تشکیل اتاق مشترک بین اتاق همدان و یکی از استانهای کشور ترکیه توسعه روابط مشترک اقتصادی را به دنبال دارد.
سیدمجید موسوی بر ایجاد خط هوایی برای توسعه صنعت گردشگری و ایجاد زمینه ارتباط فعالان اقتصادی استان همدان با ترکیه تأکید کرد.
وی یادآور شد: روابط ایران و ترکیه پیشینه طولانی دارد و ترکیه چهارمین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران است.
نظر شما