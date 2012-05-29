به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدر نوری در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی و تجار استان همدان اظهار داشت: استان همدان دارای منطقه ویژه اقتصادی است.

وی با بیان اینکه در این نشست مطالب گره‌گشایی در زمینه روابط تجاری دو کشور ایران و ترکیه مطرح شد، اظهار داشت: با توجه به روابط دوستانه و تاریخی بین دو کشور، استان همدان برای گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با استان‌های کشور ترکیه آمادگی دارد.

وجود شبکه قوی تأمین انرژی برق و گاز در همدان از مزیتهای این استان است

علی حیدر نوری با بیان اینکه همدان پتانسیل و مزیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری تجاری در ترکیه دارد، افزود: وجود شبکه قوی تأمین انرژی برق و گاز در استان همدان از دیگر مزیت های این استان است.

وی اضافه کرد: با توجه به تحریم‌ها و فشارها علیه ایران باید با روابط دو جانبه این مشکلات را برطرف کرد.

وی با بیان اینکه باید مشکلات اداری در تجارت بین بازرگانان همدان و ترکیه استخراج شود، گفت: باید نیازهای تجاری استان همدان و کشور ترکیه برای گسترش روابط شناسایی و مشخص شود.

اتاق بازرگانی مشترک روابط اقتصادی را توسعه می دهد

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان نیز با ارائه گزارشی از پتانسیل‌های تجاری استان همدان، گفت: تشکیل اتاق مشترک بین اتاق همدان و یکی از استان‌های کشور ترکیه توسعه روابط مشترک اقتصادی را به دنبال دارد.

سیدمجید موسوی بر ایجاد خط هوایی برای توسعه صنعت گردشگری و ایجاد زمینه ارتباط فعالان اقتصادی استان همدان با ترکیه تأکید کرد.

وی یادآور شد: روابط ایران و ترکیه پیشینه طولانی دارد و ترکیه چهارمین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران است.