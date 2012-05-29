به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حضوری با اشاره به اجرای طرح رِِفوم (طرح تحول پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی) گفت: هدف از ایجاد این مرکز فعال کردن مراکز غیر فعال در عرصه پژوهش و ارتقاء سطح پژوهش مراکز تحقیقاتی موجود در عرصه تحقیق و فناوری است.



وی ادامه داد: طرح تحول پژوهش دانشگاه علوم پزشکی از تابستان سال 89 برنامه ریزی و در تابستان سال 90 عملیاتی شده که تشکیل مرکز توسعه و نظارت سیستم های تحقیقاتی یکی از مهم ترین ارکان این طرح است.



سرپرست اداره تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: این مرکز در داخل اداره پژوهش دانشگاه علوم پزشکی دایر است که علاوه بر 21 گروه تحقیقاتی، چهاردفتر پژوهشی در بیمارستان های کامکار، نکویی، الزهراو ایزدی ایجاد شده است.



حضوری بیان داشت: برای نظارت بیشتر بر فعالیت این گروه ها و دفاتر، مرکز توسعه و نظارت سیستم های تحقیقاتی تشکیل شده است.



وی با بیان اینکه مرکز توسعه و نظارت سیستم های تحقیقاتی برای بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی از گروه ها و دفاتر پژوهشی بیمارستانی، دارای شورای مرکزی پژوهشی مستقل بوده، عنوان داشت: طرح های مصوب در این شورا به شورای مرکزی پژوهش دانشگاه ارسال می شود.



حضوری تشکیل مرکز توسعه و نظارت سیستم های تحقیقاتی را کاری نو ذکر کرد و افزود: آنچه که به دنبال آن در این مرکز صورت می گیرد سازمان دهی و تسهیل در فعالیت های پژوهشی برای کارکنان دانشگاه است.



وی در خصوص روند طرح های تحقیقاتی در این مرکز گفت: طرح های تحقیقاتی در زمینه های مختلف در این مرکز مصوب و داوری و سپس در شورای مرکزی پژوهش و کمیته اخلاق به تایید می رسد و پس از آن این طرح ها اجرایی می شوند.



مدیر اداره تحقیقات و فناوری دانشگاهی علوم پزشکی قم این مرکز را محلی برای عملی کردن ایده های تحقیقاتی خواند و گفت: در آینده با کمک مرکز توسعه و نظارت سیستم های تحقیقاتی، گروه های تحقیقاتی تبدیل به مراکز تحقیقاتی شده و پس از آن زمینه برای تشکیل پژوهشکده تحقیقاتی فراهم خواهد شد.