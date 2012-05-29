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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۳

یک مدرسه در گلوگاه افتتاح شد

یک مدرسه در گلوگاه افتتاح شد

گلوگاه - خبرگزاری مهر: مدرسه امام جعفرصادق (ع) گلوگاه، با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش گلوگاه صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه مدرسه امام جعفر صادق(ع) گفت: این پروژه با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال از سوی اداره کل نوسازی استان مقاوم سازی شد.

وی افزود: اعتبار اولیه این پروژه 129 میلیون تومان بود که با تکمیل و بهسازی مدرسه بالغ بر 150 میلیون تومان هزینه و افتتاح شد.

حبیبی در خصوص پروژه های در دست اقدام بیان داشت  کلنگ پروژه استخر شنای آموزش و پرورش در گلوگاه با اعتبار اولیه 500 میلیون تومان بزودی در زمینی که از سوی خیران اهدا شده به زمین زده خواهد شد.

وی اظهار داشت: اعتبار نهایی این پروژه بیش از یک میلیارد تومان بوده که دانش آموزان و فرهنگیان و شهروندان گلوگاهی بتوانند از آن بهره ببرند.

مدیر آموزش و پرورش گلوگاه تصریح کرد: این مدرسه در دو طبقه و شش کلاس برای تحصیل بیش از 150 دانش آموز دوره راهنمایی آماده شده است.

کد مطلب 1614627

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