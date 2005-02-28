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۱۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۰۳

در واكنش به امضاي قرار داد منعقده بين روساي سازمان انرژي اتمي دوكشور؛

مطبو عات روسيه : مسكو با امضاي قرارداد سوخت هسته اي با ايران آبروي خود را حفظ كرد

مطبوعات روسيه امروز در واكنش به امضاي قرار سوخت توسط ايران و روسيه نوشتند : با متقاعد كردن ايران براي تعهد به بازگرداندن سوخت مصرف شده از يك نيرو گاه هسته اي غير نظامي ، روسيه آبروي خود دربرابر تهران و واشنگتن را حفظ كرده و به تسكين نگراني آمريكا در باره بلند پروازيهاي هسته اي ايران كمك كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه روسي ورميانووستي امروز در مقاله اي نوشت : روسيه با امضاي اين قرار داد كه توسط مقامات هسته اي ايران و روسيه روز يكشنبه انجام شد، آبروي خود را در مقابل ايران و آمريكا حفظ كرد .

اين روزنامه روسي همچنين خاطر نشان كرد: به دنبال امضاي اين قرارداد ايران بلافاصله در خواست كرد روسيه تحويل سوخت هسته اي به نيرو گاه هسته اي بوشهر را آغاز كند اما روسيه قاطعانه اين درخواست را رد كرد واعلام كرد كه اين سوخت به مدت كوتاهي پس از راه اندازي نيروگاه بوشهر كه در حال ساخت است، تحويل خواهد شد .

روزنامه روسي ايزوستيا نيز امروز نوشت : براي ايران تحويل سوخت روسيه به عنوان ضمانتي است كه روسيه قرارداد خود را زير پا نخواهد گذاشت . 

اين روزنامه روسي نوشت : روسيه اخيرا درمتقاعد كردن واشنگتن موفق شد. روسيه آمريكا را متقاعد كرد كه ضمانتهاي امنيتي طي تحويل سوخت هسته اي به اين كشور كه محور شرارت است، قرارخواهد داشت و جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از انتقاد ازبرنامه هاي هسته اي ايران و روسيه در اجلاس براتيسلاوا امتناع كرد .

اين روزنامه روسي نوشت : روسيه ايران را مودبانه متقاعد ساخت كه به تعهدات خود در قبال آژانس بين المللي انرژي اتمي كه خواهان كنترل شديد برنامه هسته اي ايران است، پايبند باشد .

روزنامه اقتصادي ودوموستي نيز نوشت : اجلاس بوش و پوتين موجب تقويت امضاي قرار داد بازگشت پسماند هسته اي از ايران شد .

روزنامه ليبرال گازتا نيز نوشت : روساي جمهوري آمريكا وروسيه به يك توافق بر سر توقف گسترش فناوريهاي هسته اي رسيدند پس ازآن هيات روسي به تهران رفت و اين پروتكل را امضاء كرد .  

اين روز نامه نوشت : اين سند نگرانيهاي آمريكا را در باره برنامه هسته اي ايران كاهش داد .

کد مطلب 161463

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