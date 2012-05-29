مساجد آذربایجان غربی پذیرای 14 هزار معتکف خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فخری صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی مراسم اعتکاف در آذربایجان غربی با بیان اینکه همزمان با آغاز ایام البیض 24 مسجد و مصلای استان میزبان بیش از 14 هزار معتکف می شوند، ادامه داد: در ارومیه مصلای امام خمینی (ره) و مسجد امام حسین(ع) برای اعتکاف برادران و خواهران اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت کنندگان امسال در مراسم معنوی اعتکاف نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی یافته، اظهار داشت: اعتکاف فریضه ای معنوی بوده و معتکفان در این فریضه الهی با روزه گرفتن و نماز و دعا خواندن به تزکیه روح و نفس خود می پردازند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اثرات معنوی این فریضه الهی در تکامل شخصیت افراد و سالم ساختن فرد و جامعه بی نظیر است، ادامه داد: بیشتر شرکت کنند گان در عبادت و خود سازی معنوی جوانان و نوجوانان بوده و این امر نشانگر رشد و تعالی ارزشهای اسلامی و الهی در جامعه است.

افزایش دو برابری دانشجویان ثبت نام کننده در اعتکاف دانشگاه ارومیه

مدیر اجرایی نهاد رهبری دانشگاه ارومیه نیز در این جلسه با اشاره به افزایش شرکت کنندگان در اعتکاف دانشجویی گفت: باید با برنامه ریزی اصولی، بر ارتقای سطح علمی و کیفیت مراسم فرهنگی و مذهبی افزوده و برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه ای برای حلقه های معرفت و گفتمان های دینی داشته باشیم.

شمسعلی با اشاره به افزایش دو برابری تعداد دانشجویان ثبت نام کننده در اعتکاف دانشجویی امسال در مقایسه با سال های گذشته، اظهار داشت: 70 نفر از شرکت کنندگان اعتکاف دانشجویی در حوزه خواهران و 40 نفر در حوزه برادران ثبت نام کرده اند.

وی مناجات، سخنرانی، حلقه های معرفت و مداحی را از جمله از برنامه های این مراسم عنوان کرد و با اشاره به اینکه زمان ثبت نام دانشجویان به پایان رسیده، ادامه داد: مکان اعتکاف دانشجویی خواهران در دانشگاه ارومیه و برادران نیز در دانشگاه علوم پزشکی تعیین شده است.