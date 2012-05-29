  1. ورزش
۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۶

بازی‌های آسیا و اقیانوسیه/

ناشنوایان ایران دو مدال طلا و سه برنز کسب کردند

ناشنوایان ایران دو مدال طلا و سه برنز کسب کردند

ناشنوایان ایران در بازی های آسیا و اقیانوسیه در سئول کره جنوبی با کسب دو مدال طلا و سه برنز درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، درادامه هفتمین دوره بازی های آسیا و اقیانوسیه در کره جنوبی محمدهادی صالحی در پرش طول و حسین صداقت در دو 1500 متر قهرمان شدند تا اولین مدال های طلای کاروان ایران را به دست آورند. همچنین حبیب الله کیا درپرش طول مدال برنز را از آن خود کرد.

بانوان ناشنوای ایران نیز در مسابقات تیمی تنیس روی میز مدال برنز را به خود اختصاص دادند. بهاره آذر سینا، مژگان فلاح بهمنی و بشری حبیبی ملی پوشان زن ایران در بخش تیمی بودند.

صغری ربیعی فرد دیگرملی پوش ناشنوای ایران در رشته دو 1500 متر در رده سوم ایستاد و مدال برنز را به دست آورد.

کد مطلب 1614669

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