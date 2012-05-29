علی دایی گزینه مربیگری تراکتورسازی/ انتخاب مولر شایعه است

سردار محمد حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هنوز سرمربی تیم فوتبال این باشگاه انتخاب نشده است، اظهار داشت: من هم اکنون در جلسه ای هستم که در مورد انتخاب سرمربی فصل آینده تیم تراکتورسازی برگزار کرده ایم و از همین جا می گویم که هنوز در مورد انتخاب سرمربی به نتیجه نرسیده ایم.

وی ادامه داد: همچنان در حال مذاکره با چند گزینه داخلی و خارجی هستیم که به محض انتخاب شدن، آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

جعفری با تائید خبر توافق نهایی امیر قلعه نویی با تیم استقلال تهران، تصریح کرد: من این خبر را دقایقی قبل شنیدم و حالا ما با جدیت بیشتر به دنبال جانشین وی در تیم تراکتورسازی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه هنوز از سوی علی دایی در خصوص قبول سرمربیگری تیم تراکتورسازی پاسخی دریافت نکرده است، گفت: ما همچنان در حال مذاکره با گزینه های مدنظر باشگاه هستیم و علی دایی هم همچنان یکی از گزینه های ماست اما اینکه گفته می شود وی امروز به ما جواب رد داده، من از آن بی خبرم و باید بگویم که وکیل ایشان هنوز چنین چیزی را به ما منتقل نکرده است.

مدیرعامل تراکتورسازان در خصوص شایعه انتخاب کلاوس تاپ مولر به عنوان سرمربی تراکتورسازی نیز یادآور شد: تاپ مولر هم یکی از گزینه های ماست اما خبر انتخاب وی به عنوان سرمربی تیم تراکتورسازی صحت ندارد اما می گویم که ما همچنان در حال مذاکره با گزینه های مد نظرمان هستیم.

گفتنی است ساعتی پیش یکی از سایت های خبری از انتخاب کلاوس تاپ مولر سرمربی 61 ساله آلمانی به عنوان سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز خبر داده بود که این خبر با پیگیری خبرگزاری مهر توسط مسئولان باشگاه تراکتورسازی تصحیح شد.

مذاکره مسئولان باشگاه تراکتورسازی با چند مربی داخلی و خارجی در شرایطی است که امیر قلعه نویی سرمربی فصل پیش این تیم دقایقی قبل و پس از برگزاری جلسه ای چند ساعته با مسئولان باشگاه استقلال، جهت قبول مسئولیت فنی تیم فوتبال این باشگاه به توافق نهایی رسید.