رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان و دامداران پاکدشتی در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی صبح سه شنبه در جریان بازدید از چندین واحد تولیدی و دامی شهرستان پاکدشت که به همراه عین الله تاجیک معاون سیاسی فرمانداری و رؤسای ادارات دامپزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: تولید ملی، گامی بلند به سوی رونق اقتصادی است.

وی افزود: حمایت از تولید ملی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در اولویت برنامه های سال جاری ماست و امیدواریم همه دستگاه های اجرایی شهرستان برای رسیدن به این هدف متعالی بیش از پیش تلاش کنند.

وی در این بازدیدها با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان سال "حمایت از تولیدملی، کار و سرمایه ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری، برتوجه ویژه به توانمندی ها، مشکلات و نیازهای واحدهای تولیدی شهرستان تأکید کرد.

گفتنی است در این بازدیدها عده ای از تولیدکنندگان واحدهای مختلف و دامداران شهرستان پاکدشت به بیان مشکلات و معضلات خود پرداختند.

فرماندار پاکدشت در این بازدید قول مساعد داد تا مشکلات آنها مورد بررسی قرار گیرد و دستورات لازم در این خصوص صادر شود.