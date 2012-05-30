راه اندازی حوزه علمیه دانشجویی در دانشگاه صنعتی بابل

عسگر جانعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای وحدت حوزه و دانشگاه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها مسئولیت راه اندازی حوزه علمیه دانشجویی را به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل محول کرد.

وی ادامه داد: برای برقراری وحدت حوزه و دانشگاه به معنای واقعی روزهای پنج شنبه را به تشکیل حوزه علمیه دانشجویی اختصاص دادیم و هر هفته تمام دانشجویان استان مازندران که به بحث های علوم انسانی و علوم دینی علاقمند هستند در این دانشگاه حضور یافته و در کلاس های حوزه علوم دینی و انسانی شرکت می کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل خاطرنشان کرد: دانشگاه صنعتی بابل یکی از دانشگاه‌هایی است که رسیدگی به وضعیت فرهنگی در دانشگاه را در اولویت برنامه های خود قرارداده و دراین راستا اقدام به جدا سازی معاون دانشجویی و معاونت فرهنگی کرده است و اکنون معاونت فرهنگی ومعاونت دانشجویی به صورت جداگانه به وظایف خود مشغول هستند.

