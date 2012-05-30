  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

راه اندازی حوزه علمیه دانشجویی در دانشگاه صنعتی بابل

راه اندازی حوزه علمیه دانشجویی در دانشگاه صنعتی بابل

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از راه اندازی و برپایی حوزه علمیه دانشجویی در این دانشگاه خبر داد.

عسگر جانعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای وحدت حوزه و دانشگاه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها مسئولیت راه اندازی حوزه علمیه دانشجویی را به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل محول کرد.

وی ادامه داد: برای برقراری وحدت حوزه و دانشگاه به معنای واقعی روزهای پنج شنبه را به تشکیل حوزه علمیه دانشجویی اختصاص دادیم و هر هفته تمام دانشجویان استان مازندران که به بحث های علوم انسانی و علوم دینی علاقمند هستند در این دانشگاه حضور یافته و در کلاس های حوزه علوم دینی و انسانی شرکت می کنند.
 
رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل خاطرنشان کرد: دانشگاه صنعتی بابل یکی از دانشگاه‌هایی است که رسیدگی به وضعیت فرهنگی در دانشگاه را در اولویت برنامه های خود قرارداده و دراین راستا اقدام به جدا سازی معاون دانشجویی و معاونت فرهنگی کرده است و اکنون معاونت فرهنگی ومعاونت دانشجویی به صورت جداگانه به وظایف خود مشغول هستند.
 
کد خبر 1614702

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها