15 گروه جهادی در درمیان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری درمیان گفت:امسال 15 گروه جهادی در قالب گروهای محلی و دانشجویی سازماندهی شده و در ایام تابستان در روستاهای شهرستان مشغول فعالیت می‌ شوند.

علی عباسی در نشست ستاد پشتیبانی طرح هجرت 3 درمیان اظهار داشت: در سال گذشته 11 گروه جهادی محلات در روستاهای مختلف شهرستان با مجموعه بسیج سازندگی همکاری داشتند.

وی گفت: در سال گذشته 69هزار نفر در اجرای بیش از 50 طرح به ارزش قریب به 500 میلیون تومان با بسیج سازندگی شهرستان درمیان همکاری داشته‌ اند.

وی احیا، مرمت و احداث 16 قنات و استخر ذخیره‌سازی آب، احداث هفت خانه عالم در روستاهای شهرستان، احداث و مرمت شش باب مسجد و حسینیه، مرمت و زیباسازی 13 آموزشگاه را از مهم‌ترین اقدامات بسیج سازندگی‌ درمیان برشمرد و تصریح کرد: در سال گذشته حدود 500 مربی در کلاس‌های آموزشی طرح هجرت سه مشارکت داشتند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار درمیان اعزام 650 نفر از بسجیان به اردوهای فرهنگی و زیارتی را از دیگر اقدامات بسیج سازندگی درمیان برشمرد و اضافه کرد: احداث زمین ورزش برای جوانان روستاها و ارائه خدمات به خانواده معزز شهدا و ایثارگران شهرستان از دیگر عرصه‌های فعالیت بسیج سازندگی درمیان است.

اجرای 650 طرح سازندگی در استان

مسئول بسیج سازندگی خراسان‌ جنوبی نیز گفت: در سال گذشته بالغ بر 9 میلیارد تومان برای اجرای 650 طرح در خراسان ‌جنوبی هزینه شده است.

محمد زهرایی اظهار داشت: در سال گذشته 200 گروه جهادی با بسیج سازندگی خراسان‌ جنوبی همکاری داشتند که از این تعداد 140 گروه محلات و بقیه گروه‌های دانشجویی درون و برون استانی بودند.

وی بیان اینکه در سال گذشته 30 هزار نفر روز خدمات دهنده و خدمات گیرنده در طرح‌های مختلف بسیج سازندگی فعالیت داشتند، ادامه داد: عملکرد و بازده کاری این تعداد برابر با فعالیت 813 هزار نفر روز کار است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان‌ جنوبی خواستار تعامل بیشتر مسئولان استانی و شهرستانی در اجرای طرح‌های سازندگی استان شد و ابراز امیدواری کرد؛ با توجه به افزایش مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اعتبارات سال جاری 20 درصد رشد داشته باشد.

زهرایی تعداد طرح‌های پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی استان را 74 طرح در استان اعلام کرد و افزود: حدود هفت طرح پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی در درمیان اجرا می ‌شود.

90 پروژه عمرانی توسط دهیاری های شهرستان درمیان اجرا شد

فرماندار درمیان گفت: تاکنون 90 پروژه عمرانی توسط دهیاری­ها در سطح روستاهای شهرستان درمیان اجرا شده است.

رجبعلی براتی در نشست مشورتی دهیاران منتخب شهرستان درمیان گفت: بوستان روستایی، بازسازی مساجد و بهسازی 30 گلزار شهدا ،خانه عالم ،ساختمان دهیاری ،ایستگاه آتش نشانی،اصلاح و توسعه شبکه معابر، هدایت آبهای سطحی و احداث غسالخانه، از مهمترین طرحهای دهیاریهای شهرستان است که با اعتباری بالغ بر 36میلیارد ریال اجرا شده است.

وی با بیان اینکه : تعداد 83 روستای بالای20 خانوار و دارای دهیاری در درمیان وجود دارد، گفت:از این تعداد سه دهیار به صورت تمام وقت و مابقی به صورت پاره وقت فعالیت می کنند.

فرماندار درمیان با بیان اینکه شکل ‌گیری شرکت‌های تعاونی دهیاران می‌ تواند به توسعه همه جانبه روستاها کمک شایانی نموده و روند توسعه سرعت بیشتری بخشد، بیان کرد: در حال حاضر سه شرکت تعاونی دهیاران در سه بخش این شهرستان فعالیت دارند.

براتی خواستار تقویت بنیه مالی و اقتصادی تعاونی دهیاران این شهرستان شد.

وی نظارت بر پروژه‌های عمرانی،مدیریت روستایی و انجام امور عمومی روستا اعم از عمرانی، خدماتی و اجتماعی و فرهنگی را از وظایف دهیاران برشمرد و بر تلاش هر چه بیشتر دهیاران در جهت اطلاع رسانی و پوشش بیمه ای روستائیان و عشایر تاکید کرد.