غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص پیام مقام معظم رهبری به مجلس نهم اظهارداشت: یکی از محورهای مهم پیام رهبری تاکید بر اصالت و اقتدار مجلس است که باید به آن توجه شود.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ادامه داد: موضوع دیگر که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار دارد رابطه تنگاتنگ تصمیمات مجلس با خواست عمومی مردم است، این دو نکته در پیام مقام معظم رهبری در هر دو دوره هشتم و نهم مجلس مورد تاکید قرار گرفته است.

تاجگردون افزود: رهبر انقلاب بر شفافیت، روز آمدی و کارآمدی مجلس تاکید داشتند اگر به این نکات توجه شود حب و بغض های شخصی کنار گذاشته می شود .

وی ادامه داد: اگر نمایندگان در وظیفه خود به خصوص قانونگذاری بخواهند سلایق شخصی را در این زمینه دخالت دهند قطعا اثر منفی بر کارکرد مجلس خواهد گذاشت و حتما دور از فرمایشات مقام معظم رهبری است.

منتخب مردم گچساران در مجلس درباره چالش های مجلس و دولت نیز گفت: وجود اختلاف سلیقه و چالش بین دولت و مجلس طبیعی است. دولت دوست دارد کارهایی کند و بعضا از قانون فاصله بگیرد. مجلس هم وظیفه دارد استقلال خود را حفظ کند اگر بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری، قانون فصل الخطاب باشد، مجلس و دولت چالش جدی نخواهند داشت.

تاجگردون گفت: البته من به وجود چالش جدی در بین دولت و مجلس در شرایط فعلی اعتقادی ندارم به نظرم آنچه مشاهده می کنیم لج بازی های سیاسی عده ای از نمایندگان در صحن مجلس است که البته باید کنار گذاشته شود.

وی تاکید کرد: هر دو قوه باید به هم اعتماد کنند و در رسیدگی به امور کشور، درکنار هم قرار گیرند.