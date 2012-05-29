خیرین مدرسه ساز در مشهد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی دوشنبه شب در مراسم تجلیل از خیرین مدرسه ساز در مشهد اظهارکرد: خیرین مدرسه ساز تجلیگاه محبت و عاطفه از جنس معلمی اند قصد ما تقدیر از مدرسه سازان است، اما من همیشه از آنان می آموزم.

محمد تقی فخریان که در جمع خیرین و هنرستان نمونه دارالفنون سخن می گفت، تصریح کرد: خیرین مدرسه سازکشور در 10 سال گذشته، 9 هزارو626 پروژه با 45 هزار و 459 کلاس درس احداث کرده و به آموزش و پرورش تحویل دادند.

فخریان با بیان این که از 38 هزار و560 پروژه احداثی که توسط دولت به صورت مشارکتی و یا با همکاری خیرین ساخته شده است،9 هزار و266 پروژه، معادل 5 میلیون و 436 هزار و667 متر مربع توسط خیرین احداث شده است، افزود: باید به سمتی پیش برویم که پروژه های خیرین در اولویت قرار بگیرد.

وی با بیان این که نیمی از جمعیت خیرین را زنان تشکیل می دهند، اظهار داشت: در کشور سه هزارو674 خیر بانو حداقل یک مدرسه و برخی نیز تا 30 پروژه از محل مهریه،ارث و دست رنج خود در حال احداث دارند.

فرماندار مشهد نیز در این مراسم یادآور شد: تصور من این است که یک بهشت در دنیا هست که اعمالمان آن را می سازد.

موحدیان افزود: اکنون در جمع بهشتیانی هستم که سعی در سلامت جامعه دارند؛ ما با خیرین مدرسه ساز به درجات عالی انسانیت می رسیم.

سید شهاب الدین رضوی رئیس ناحیه 6 آموزش و پرورش نیز خطاب به خیرین مدرسه ساز گفت: تنها کسانی که به وسعت این دنیا پی برده اند؛ اما ظرف آن دنیا برایشان لذت بخش بوده است،خیرین مدرسه سازند.

وی افزود: خیرین هنر و مال خود را به دانش آموزان هدیه کرده و این با سرپنجه خوبی معلمان گسترش می یابد.

گفتنی است، مراسم تجلیل از خیرین مدرسه ساز به همت انجمن اولیا و مربیان همه ساله در اردیبهشت ماه برگزار و جشنواره کشوری آن ،امسال 18 خرداد ماه در اردبیل، جمع بندی می شود.