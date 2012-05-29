به گزارش خبرنگار مهر، علی شریفیان صبح سه شنبه در بازدید مسئولان از خانه فرهنگ جوان افزود: بر اساس برنامه 1404 شهرداری گرگان سال 91 با نگاه محلی برنامه ها توسط خانه های فرهنگ به اجرا گذاشته می شود.

وی گفت: این برنامه بر اساس نیازهای محله بررسی شده و سپس برحسب نیاز اولویت بندی و اجرایی می شود.



مهدی سیف حسینی مشاور سازمان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در این نشست با اشاره به و وظایف سنگینی و جدی خانه های فرهنگ، خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی در جامعه امروزی با ورود ماهواره ها و اینترنت واقعا سخت و مشکل به نظر می آید و مردم را ازفرهنگ وارزشهای اخلاقی دور نگه می دارد.

وی اظهار داشت: در دل این خانه های فرهنگ، اتفاقات خوب رخ می دهد که مطمئن هستیم که در سالهای آینده تاثیر گذاری بیشتر در محله ها به جا خواهد گذاشت .



فرخنده فیروزفرد، مدیر خانه فرهنگ جوان نیز در گزارشی عملکرد خانه فرهنگ گرگان را اعلام کرد و گفت: برگزاری ۲۳ کلاس آموزشی (آموزش یک هزار نفر در دوره های آموزشی مختلف، خلاقیت، نجوم، پخت آبزیان، بهداشت مواد غذایی، سلامت بانوان، نگارگری، نمایش، مداحی، زبان انگلیسی، ICDL یک و دو، تابلو فرش، قرآن بزرگسالان، طراحی، قرآن و نقاشی پیش دبستانی و ابتدایی از جمله برنامه هاست.

وی اظهار داشت: رنگ روغن، آشنایی با دستورات دینی، حمایت از هئیت های مذهبی، آشنایی با فرهنگ آپارتمان نشینی، آشنایی با الگوهای زندگی شهری، آموزش مهارت های زندگی، آشنایی با حقوق همسایگان، تقدیر از چهره های فرهنگی، توانمندی شهروندان برای مقابله با مسائل خانوادگی، آشنایی با روش های تربیت کودکان، آشنایی با وظایف متقابل زوجین، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ پیرامون مسائل فرهنگی و تشکیل اولین شورای فرهنگی محله در گرگان از دیگر اقدامات است.