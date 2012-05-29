  1. استانها
  2. گلستان
۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۱۳

شریفیان:

گرگان تشنه برنامه‌های فرهنگی است

گرگان تشنه برنامه‌های فرهنگی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر خانه های فرهنگ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان گفت: تفاوت شهر گرگان با شهرهای بزرگ در این است که تشنگی برنامه فرهنگی کاملا حس می شود و شهروندان از برنامه های فرهنگی استقبال خوبی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شریفیان صبح سه شنبه در بازدید مسئولان از خانه فرهنگ جوان افزود: بر اساس برنامه 1404 شهرداری گرگان سال 91 با نگاه محلی برنامه ها توسط  خانه های فرهنگ  به اجرا گذاشته می شود.

وی گفت: این برنامه بر اساس  نیازهای محله بررسی شده و سپس برحسب نیاز اولویت بندی و اجرایی می شود.

 مهدی سیف حسینی مشاور سازمان سازمان فرهنگی ورزشی  شهرداری گرگان در این نشست با اشاره به و وظایف سنگینی و جدی خانه های فرهنگ، خاطرنشان کرد:  فرهنگ سازی در جامعه امروزی با ورود ماهواره ها و اینترنت واقعا سخت و مشکل به نظر می آید و مردم را ازفرهنگ وارزشهای اخلاقی دور نگه می دارد.
 
وی اظهار داشت: در دل این خانه های فرهنگ، اتفاقات خوب رخ می دهد که مطمئن هستیم که در سالهای آینده تاثیر گذاری  بیشتر در محله ها به جا خواهد گذاشت .

فرخنده فیروزفرد، مدیر خانه فرهنگ جوان نیز در گزارشی عملکرد خانه فرهنگ گرگان را اعلام کرد و گفت: برگزاری ۲۳ کلاس آموزشی (آموزش یک هزار نفر در دوره های آموزشی مختلف، خلاقیت، نجوم، پخت آبزیان، بهداشت مواد غذایی، سلامت بانوان، نگارگری، نمایش، مداحی، زبان انگلیسی، ICDL یک و دو، تابلو فرش، قرآن بزرگسالان، طراحی، قرآن و نقاشی پیش دبستانی و ابتدایی از جمله برنامه هاست.
 
وی اظهار داشت:  رنگ روغن، آشنایی با دستورات دینی، حمایت از هئیت های مذهبی، آشنایی با فرهنگ آپارتمان نشینی، آشنایی با الگوهای زندگی شهری، آموزش مهارت های زندگی، آشنایی با حقوق همسایگان، تقدیر از چهره های فرهنگی، توانمندی شهروندان برای مقابله با مسائل خانوادگی، آشنایی با روش های تربیت کودکان، آشنایی با وظایف متقابل زوجین، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ پیرامون مسائل فرهنگی و  تشکیل اولین شورای فرهنگی محله در گرگان از دیگر اقدامات است.
کد مطلب 1614754

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها