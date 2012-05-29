به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری سریال تلویزیونی "خانه دوستی" که در 26 قسمت 35 دقیقهای به سفارش سیمای قم (نور) تهیه میشود، به نیمه رسید.
این مجموعه تلویزیونی ماجرای فرزند شهیدی است که بامشورت و همفکری پدربزرگ خود، خانه قدیمی وی را به یک مجموعه فرهنگی تبدیل میکند و پس از راهاندازی این مؤسسه فرهنگی عدهای از جوانان محل در آن مشغول فعالیت میشوند و در ادامه سریال ماجرای زندگی هر کدام از این افراد به داستان یک قسمت از این سریال تبدیل میشود.
"خانه دوستی" که به تهیهکنندگی سید امیر طباطبایی و احمد فیضی و کارگردانی احمد فیضی تهیه میشود، با نگاهی طنز به مسائل فرهنگی و اجتماعی میپردازد.
نیمی از تصویربرداری این سریال تلویزیونی که از فروردین ماه سال جاری در شبکه نور آغاز شده است به پایان رسیده و پیشبینی میشود تا پایان خرداد ادامه خواهد یافت.
محمد عمرانی، عمار تفتی، حمیدرضا فلاحتی، عباس محبوب، عباس صفا، نیکا خسروآبادی، هومن ستوده، ماشاءالله شاهمرادیزاده، علی فرحناک و خیام وقار کاشانی در این سریال ایفای نقش میکنند.
عوامل این پروژه عبارتند از سید علیرضا حسینی نویسنده، رضا زینعلی مدیر تصویربرداری، آلما سعادتیفر برنامهریز و دستیار اول کارگردان، مسعود جعفری طراح صحنه و لباس، رضا بنایزدی صدابردار و علی اکبر حسنزاده تدوین.
نظر شما