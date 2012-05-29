300 پرونده برای بیماران ام اس در زنجان تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شکوریان به مناسبت روز جهانی ام اس، با ارائه گزارش از نحوه تشکیل و فعالیت سه ساله این انجمن در استان زنجان افزود: یکی از وظایف اصلی این انجمن تامین داروهای مورد نیاز این گروه از بیماران است.

شکوریان با اشاره به قیمت سرسام آور داروهای مورد نیاز این گروه از بیماران ادامه داد: قیمت داروها 300 -200 هزار تومان است که پرداخت این میزان هزینه دارو بیمار را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: این جمعیت در ماههای اخیر بالغ بر 50 میلیون تومان کمک در خصوص تامین هزینه داروی بیماران ام اس در استان زنجان داشته است.

عضو هیئت امناء از جمله فعالیتهای این انجمن را در زمینه تامین سبد غذایی برای بیماران، خدمات ورزشی نظیر استخر شنا و یوگا و برگزاری همایشها عنوان کرد و افزود: این انجمن دارای کمکهای مطلوب از طرف خیرین استان در این زمینه بوده است.

شکوریان در ادامه تهیه و تامین زمین مجتمع درمانی برای بیماران ام اس برای پاسخگویی به نیازهای بیماران منطقه شمالغرب را مناسب و مطلوب عنوان کرد و افزود: راه اندازی سایت جمعیت در این زمینه مهم و ضروری است.

وی همچنین روند تشکیل بانک اطلاعاتی بیماران ام اس را در سطح استان مطلوب ارزیابی کرد و افزود: این بانک اطلاعاتی می تواند در ارائه خدمات بهتر به بیمارن مهم و اساسی باشد.

عضو هیئت امناء جمعیت حمایت از بیماران ام اس در استان زنجان در ادامه از پیش بینی ایجاد شعبه های جدید برای رفاه و آرامش بیماران برای جلوگیری از مراجعه به دفتر مرکزی خبرداد.