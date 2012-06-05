علی دوستیمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور مهدی مهدویکیا در تمرینات آمادهسازی تیم نوجوانان کشورمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از هماهنگی با مهدویکیا، این بازیکن در کمپ تیمهای ملی حضور یافت در نشستی که کادر فنی و بازیکنان تیم نوجوانان در آن حضور داشتند، حدود یک ساعت برابر بازیکنان صحبت کرد.
وی با اشاره به اینکه مهدویکیا چه از نظر فنی و چه اخلاقی در سطح بالایی قرار دارد و بازیکنانی کاملی است، افزود: نوجوانان از صحبتها و تجربیات بازیکنی نظیر مهدی میتوانند در زمینه انجام تمرین، تغذیه، مسائل روانی در مجموع زندگی به سبک بازیکنان حرفهای سود ببرند که این مسئله در نهایت به سود ملیپوشان نوجوانان کشورمان خواهد بود.
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان اضافه کرد: طی صحبتهایی که با مهدویکیا داشتیم، وی حضور پررنگتری در تیم نوجوانان داشته و به ما بیشتر کمک خواهد کرد. همچنین مقرر شد این بازیکن به تناوب کلاسهایی را برای بازیکنان بگذارد، و یا حتی در برخی از اردوها با لباس ورزش در کنار زمین حاضر شده تا بازیکنان تیم از تجربهها و تواناییهای ارزشمند این اسطوره فوتبال کشور که در مقاطعی برای فوتبال ایران تاریخساز شد، بیشتر استفاده کنند.
وی با تشکر ویژه از مسئولان کمپ تیمهای ملی و هتل آکادمی که محل بسیار خوبی را برای تمرینات آمادهسازی و کلاسهای آموزشی تیمهای فوتبال فراهم کردند که شخصیت تیمهای ملی را بالاتر میبرد، اظهار داشت: تیم نوجوانان متعلق به همه مردم ایران است و امیدوارم بازیکنان بزرگی همچون علی دایی، وحید هاشمیان، جواد نکونام و ... هم در اردوهای آمادهسازی تیم نوجوانان حضور یافته تا بازیکنان از تجربه آنها برای موفقیت در مسابقات مهم پیش رو و پیشرفت در فوتبال استفاده کنند.
دوستیمهر با مفید ارزیابی کردن حضور تیم نوجوانان در تورنمنت شش جانبه جوانان که حضور تیمهای جوانان ایران و 4 تیم تیم منتخب جوانان از مناطق کشور در اردوگاه شهید باهنر واقع در منظریه تهران برگزار میشود، تصریح کرد: رویارویی تیمهای نوجوانان با تیمهای مختلف جوانان و حتی تیم جوانان تنها با هدف کمک به تیمهای ملی صورت میگیرد نه برد و باخت.
وی در این خصوص اضافه کرد: در این تورنمنت مربیان تیمهای پایه و سایر مسئولان فدراسیون حضور دارند و از یکسو استعدادیابی خوبی برای تیم جوانان و از سوی دیگر بازیهای تدارکاتی بسیار مناسبی برای تیم نوجوانان خواهد بود که در نهایت فوتبال ایران در رده پایه از برگزاری این تورنمنت سود خواهد برد.
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان در پایان با تاکید بر اینکه ترکیب اصلی تیم نوجوانان را شناخته است، گفت: تیم ژاپن 19 تیرماه برای برپایی 2 یا 3 دیدار تدارکاتی با تیم نوجوانان به ایران میآید، ضمن اینکه کمیته جوانان فدراسیون فوتبال هم پیگیر برپایی اردوهای ما در کشورهای ایتالیا، ترکیه و مجارستان است و قطعا بازی با این تیمها و حضور در تورنمنتهای مختلف به موفقیت بیشتر تیم نوجوانان در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا کمک خواهد کرد.
پانزدهمین دوره از مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری به میزبانی دو ورزشگاه دستگردی و اکباتان برگزار میشود که تیم نوجوانان ایران در گروه A به مصاف لائوس، کویت و یمن خواهد رفت.
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