منصور پایمرد رئیس هیئت مدیره انجمن دوستداران حافظ در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: مجمع عمومی انجمن قبل تا بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود اما برگزاری انتخابات هیئت مدیره در تابستان امسال قطعی است.

به گفته وی، در مجمع عمومی پیش رو علاوه بر ارائه گزارشی از عملکرد دوساله انجمن دوستداران حافظ از سوی اعضای فعلی هیئت مدیره و بازرسان آن، اعضای جدید هیئت مدیره این انجمن انتخاب خواهند شد.

پایمرد اضافه کرد: انجمن دوستداران حافظ در حدود 14 شهر ایران شعبه دارد و بیش از 300 نفر از فعالان فرهنگی و علامه‌مندان اشعار حافظ‌، عضو آن هستند.

همچنین بر اساس اعلام رئیس هیئت مدیره انجمن دوستداران حافظ، در این مجمع عمومی مسئولان هر کدام از دبیرخانه‌‌های مختلف انجمن (در شهرستان‌ها) گزارشی از فعالیت دوساله خود ارائه می‌کنند و عملکرد هیئت مدیره انجمن هم بررسی خواهد شد.

انجمن دوستداران حافظ سال 1382 همزمان با یادروز حافظ و در قالب یک NGO رسماً فعالیت خود را در شیراز آغاز کرد و در حال حاضر علاوه بر شیراز در شهرهایی مانند تهران، قم، مشهد، بوشهر، اهواز، اصفهان، اراک، گرگان، سمیرم، بروجن، شهرکرد، بابل، نهاوند و نورآباد شعبه دارد. حیطه فعالیت این انجمن حوزه‌های فرهنگی، پژوهشی و هنری است.

