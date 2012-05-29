تیم ملی با چهار شناگر در مسابقات آزاد ترکیه شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته فنی شنا پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج کسب شده در مسابقات انتخابی تیم ملی شنا که چهارم خرداد با حضور 60 شناگر برگزار شد، تصمیم گرفت در چارچوب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت آماده سازی ملی‌پوشان جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که آبان ماه جاری در امارات برگزار خواهد شد چهار شناگر به مسابقات کاپ آزاد ترکیه اعزام شوند.



بر این اساس محمد بیداریان، محمد علیرضایی، احمد رضا جلالی و افشین عسکری چهار ملی پوشی هستند که به مسابقات کاپ آزاد ترکیه که از 24 تا 27 خرداد ماه در استانبول برگزار می شود اعزام خواهند شد.



مسابقات شنای کاپ آزاد ترکیه آخرین مرحله رقابت های انتخابی المپیک 2012 لندن محسوب می شود.