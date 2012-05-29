نهادهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی باید فعال شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، علی رضایی صبح امروز سه شنبه در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، حوزه معاونت پژوهشی و فن آوری واحدها را یکی از مراکز حساس و پویا با نیاز به تلاش بیشتر ذکر کرد و افزود: حوزه پژوهشی نبض تپنده هر واحد می باشد که باید با برنامه ریزی مناسب و اهتمام ویژه و تعامل و همکاری با این حوزه ها در جهت ارتقاء کمی و کیفی طرح های پژوهشی و تحقیقاتی و برگزاری همایش مختلف در سطح بین المللی، ملی و منطقه ای گامهای عملی دراین زمینه برداریم.

وی با اشاره به اینکه استعدادیابی نخبگان و جذب و حمایت از اساتید و دانشجویان فعال در حوزه پژوهش و تحقیات در راستای وظایف این معاونت می باشد بر فعالسازی نهادهای زیر مجموعه این حوزه بخصوص باشگاه پژوهشگران جوان، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه، انجمن های علمی، هسته های پژوهشی، کتابخانه دیجیتالی، دفاتر مجلات علمی پژوهشی، تجهیز و توسعه کارگاهها و آزمایشگاهها و زمینه سازی برای فعالیت بهتر و بهره مندی مناسب استادان و دانشجویان از امکانات واحد تأکید کرد.

رضایی افزود: باید در راستای سیاستهای جدید دانشگاه آزاد اسلامی که بر پایه ارتقاء آموزش و پژوهش برنامه ریزی شده در حوزه پژوهشی برنامه های اولویت دار سال جدید در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی سرلوحه برنامه کاری این حوزه بوده و امیدوارم با بهره مندی از نکته نظرات استادان برجسته و دانشجویان خلاق و پژوهشگر با عمل خود شعار امسال را عملیاتی کنیم.