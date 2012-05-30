به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته در پی افزایش نرخ دیه به ۹۰ میلیون تومان و حق بیمه شخص ثالث، تغییراتی در نحوه پرداخت حق بیمه ایجاد شد و شرکت های بیمه بخشی از حق بیمه های افزایش یافته و در اصل الحاقیه را تقبل کردند.

اجرای این قانون از ابتدای سال جاری مستلزم دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث برای افرادی است که هنوز موعد تمدید بیمه شخص ثالث آنها فرا نرسیده است، یعنی الحاقیه ای که شرکت های بیمه تقبل کردند تا پایان سال گذشته بود.

بر اساس آمارها و گزارش های دریافتی میزان دریافت الحاقیه های بیمه شخص ثالث بسیار اندک است و با تعداد بیمه نامه های شخص ثالث بسیار فاصله دارد، به عبارت دیگر بسیاری از دارندگان بیمه شخص ثالث برای اخد الحاقیه به شرکت های بیمه مراجعه نکرده اند.

هرچند مبلغ الحاقیه های بیمه چندان زیاد نیست و فشاری بر دارندگان بیمه شخص ثالث از لحاظ مالی وارد نمی کند، اما این افراد برای دریافت آن اقدام نکرده اند. در همین حال، مسئولان بیمه توصیه می کنند که نسبت به خرید الحاقیه اقدام شود تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

برخی از شرکت های بیمه برای ترغیب دارندگان بیمه نامه شخص ثالث به دریافت و خرید الحاقیه تخفیف های ویژه ای را در نظر گرفته اند.به عنوان مثال، یک شرکت بیمه تخفیف ۱۰ درصدی را برای افرادی که الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث را خریداری کنند، در نظر گرفته است.

مسئولان صنعت بیمه عنوان می کنند که عدم دریافت این بیمه نامه در صورتی که منجر به حادثه ای شود، مشکلات عدیده ای را بوجود می آورد. این در حالی است که هم اکنون در ماه های حرام قرار داریم و نرخ دیه به مراتب افزایش می یابد.

لزوم دریافت الحاقیه امری عادی نیست و هر ساله این موضوع اتفاق نمی افتد، اما امسال با توجه به تغییرات عمده ای که در افزایش نرخ دیه و افزایش حق بیمه ها رخ داد، الحاقیه بیمه به بحثی چالش برانگیز تبدیل شد.

رحیم مصدق معاون طرح و برنامه بیمه مرکزی در گفتگو با مهر گفت: با توجه به اینکه در اولین ماه حرام قرار داریم و چنانچه تصادفی منجر به فوت فردی شود، دیه پرداختی مبلغ ۱۲۶ میلیون تومان خواهد بود.

عضو هیئت عامل بیمه مرکزی ایران به مردم توصیه کرد که اگر فردی اقدام به افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث نکرده باشد در اسرع وقت اقدام کند.

همچنین غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفت: کم کم زمان تمدید بیمه نامه ها فرا می رسد و مردم باید برای تمدید بیمه نامه جدید خود مراجعه می کنند، اما پیش بینی می شود که استقبال زیادی از الحاقیه ها نشده باشد.

وی افزود: تا پایان اسفند سال گذشته بیمه گذاران بدون پرداخت وجه الحاقیه دریافت می کردند اما امسال باید بیمه گذاران خود نسبت به دریافت آن اقدام کنند.