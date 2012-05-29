حمایت ایران از سوریه فکری و معنوی است/ تعامل سران قوا از شکل تشریفاتی خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر حسن فیروزآباد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه همایش سراسری امنیت پایدار که صبح امروز سه شنبه در تالار غدیر وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران امنیت کامل برگزار است و فعالیت های سیاسی و فرهنگی در کشور به خوبی و با امنیت انجام می شود .

وی همچنین در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 1+5 گفت: بنا بر تصمیم همه مقامات نظام قرار شد تا هر گونه اظهارنظری در این خصوص برعهده دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاون ایشان باشد.



سرلشگر فیروزآبادی در پاسخ به سئوالی در خصوص انتظارات از مجلس نهم و منتخبین مردم گفت: ما از مجلس راضی هستیم از مجلس هشتم نیز راضی بودیم و مجالس تا به حال نگاهشان به امنیت ملی و مسائل دفاعی خوب بوده است.



وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما از مجلس نهم انتظار داریم که بیشتر با مردم ارتباط داشته باشد و مسائل و نیازها و درددل مردم را بشنود و برای حل مسائل اصلی جامعه که در سیاست های کلی رهبری و افق چشم انداز نیز به آن اشاره شده قانونگذاری کند.



فیروزآبادی همچنین در خصوص تعامل سه قوه و تاکیدات رهبری بر این موضوع اظهار داشت: از سران سه قوه می خواهیم تا به تاکیدات رهبری مبنی بر تعامل سه قوه دقت و تامل بیشتری داشته باشند.



رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: سران سه قوه تعاملاتشان از شکل تشریفاتی برای تصویر صدا و سیما بیرون آمده و در جلسات عمیقا در مورد سیاست ها و موارد اختلافی بحث کنند.



وی همچنین در مورد ادعای غرب مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی ایران در سوریه گفت: غرب به دنبال این است که هر چیزی را به ایران نسبت دهد.



فیروزآبادی در ادامه افزود: سوریه و حمایت ما از مردم این کشور بر می گردد به اصول مکتب امام و اسلام ناب محمدی و یکی از اصول و اندیشه دفاعی امنیتی امام و اسلام مسئله فلسطین است.



رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تجهیز رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای غربی برای سرکوب مردم مظلوم فلسطین گفت: با چنین اقدامات و ستمی که در حق مردم مظلوم فلسطین می شود واجب است که از مردم فلسطین دفاع کنیم.



وی در ادامه اظهار داشت: سوریه تنها کشوری است که در سالهای گذشته در مقابل این تهاجم رژیم صهیونیستی به فلسطین ایستادگی کرده و ما این ایستادگی و مقاومت مردم سوریه را اجرای حکم خدا و قرآن می دانیم و از آن حمایت می کنیم.



فیروزآبادی خاطر نشان کرد: همان طور که رهبری اعلام کردند هر کسی علیه صهیونیست ها حرکتی کند ما از آن حمایت می کنیم و این اصل ماست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه ما دشمن سوریه و مردم آن نیستیم بلکه این کشور را دوست خود و در خط مقدم مقاومت می دانیم، گفت: ما هم از نظر فکری و هم از نظر معنوی از این کشور حمایت می کنیم و اتفاقا بسیاری از مواضع مثبتی که دولت سوریه در اصلاحات گرفت جمهوری اسلامی ایران در آن نقش داشت و بشار اسد را در جهت خواست مردم حرکت داد و کمک کرد.



وی در پایان با اشاره به اینکه با اشاره به جنایت برخی مزدوران استکبار جهانی در سوریه و کشتار مردم این کشور گفت: با توجه به این موضوع باید گفت آیا کشورهای غربی و آمریکا در امور سوریه دخالت می کنند و مزدوران خود را در این کشور تجهیز می کنند یا جمهوری اسلامی ایران که به برقراری امنیت در این کشور کمک می کنند.