شستشوی مخازن آب رباط کریم با هدف افزایش کیفیت آب شرب

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صالحی اظهار داشت: طی برنامه زمانبندی شده هر ساله مخازن شهرهای تحت پوشش شرکت شستشو و سالم سازی می شود که پیرو همین برنامه دو باب مخزن 10 هزار مترمکعبی و یک باب مخزن 500 مترمکعبی جمعاً به حجم20 هزار و 500 مترمکعب، پس از تخلیه و پاک سازی اصلاح و ماسه های ته نشین شده با مخلوط پودر کلر و آب تحت فشار قوی شستشو و سالم سازی شد.

وی افزود: شستشوی مخازن مذکور توسط پیمانکار مجری طرح شستشو و پاک سازی مخازن در مدت زمان دو شبانه روز با اعتباری معادل 60 میلیون ریال از محل اعتبارات جاری شرکت صورت پذیرفت که بلافاصله پس از اتمام مراحل شستشو مجددا مخازن آبگیری شده و وارد مدار توزیع شدند .

این مسئول عنوان کرد: با توجه به رعایت کلیه نکات کمی و کیفی و بهداشتی و در راستای تامین آب شرب شهروندان امیدواریم مشترکین گرامی و شهروندان عزیز قدر این نعمت الهی را دانسته و به نحو مطلوبی با رعایت الگوی مصرف و مصرف بهینه ، مخصوصاً در فصل گرما و تابستان که فصل اوج مصرف آب است صرفه جویی کنند.

اجرای کارگاه نقاشی به مناسبت ارتحال حضرت امام(ره) در شهریار



هنرمندان نقاش شهرستان در فرهنگسرای استاد شهریار، یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی را به تصویر می کشند.



واحد امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریار با همکاری شهرداری اقدام به برگزاری کارگاه نقاشی به مناسبت گرامیداشت امام راحل و با حضور هنرمندان نقاش در فرهنگسرای استاد شهریار کرده است. زمان برگزاری این کارگاه دهم خردادماه سال جاری از ساعت ۱۴ است.

معاون فرماندار بهارستان مشکلات 75 نفر از شهروندان را بررسی کرد



جلسه ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره مردم شهرستان بهارستان با مسئولین فرمانداری با حضور محمدرضا آذریان معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری و برخی از مسئولین ادارات جهت پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات مطروحه در محل فرمانداری برگزار شد.



در این دیدار معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری با بیش از 75 نفر از شهروندان بهارستانی دیدار و دستور رسیدگی به مشکلات آنان را صادر کرد.