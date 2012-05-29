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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۸

صالحی خبر داد:

شستشوی مخازن آب رباط کریم با هدف افزایش کیفیت آب شرب

شستشوی مخازن آب رباط کریم با هدف افزایش کیفیت آب شرب

رباط کریم - خبرگزاری مهر: مسئول بهره برداری آبفای رباط کریم گفت: به منظور افزایش کیفیت و سالم سازی آب شرب، سه باب مخزن به حجم 20 هزار و 500 مترمکعب از طرف آبفای جنوب غربی استان تهران در رباط کریم شستشو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صالحی اظهار داشت: طی برنامه زمانبندی شده هر ساله  مخازن شهرهای تحت پوشش شرکت شستشو و سالم سازی می شود که پیرو همین برنامه دو باب مخزن 10 هزار مترمکعبی و یک باب مخزن 500 مترمکعبی جمعاً به حجم20 هزار و 500 مترمکعب، پس از تخلیه و پاک سازی اصلاح و ماسه های ته نشین شده با مخلوط پودر کلر و آب تحت فشار قوی شستشو و سالم سازی شد.

وی افزود: شستشوی مخازن مذکور توسط پیمانکار مجری طرح شستشو و پاک سازی مخازن در مدت زمان دو شبانه روز با اعتباری معادل 60 میلیون ریال از محل اعتبارات جاری شرکت صورت پذیرفت که بلافاصله پس از اتمام مراحل شستشو مجددا مخازن آبگیری شده و وارد مدار توزیع شدند .

این مسئول عنوان کرد: با توجه به رعایت کلیه نکات کمی و کیفی و بهداشتی و در راستای تامین آب شرب شهروندان امیدواریم مشترکین گرامی و شهروندان عزیز قدر این نعمت الهی را دانسته و به نحو مطلوبی با رعایت الگوی مصرف و مصرف بهینه ، مخصوصاً در فصل گرما و تابستان که فصل اوج مصرف آب است صرفه جویی کنند.

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کد مطلب 1614868

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