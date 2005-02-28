نيويورك تايمز: آمريكا پيشنهاد اروپا درباره ايجاد انگيزه هاي اقتصادي براي ايران را بررسي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، در طول سفر جرج بوش به اروپا سه رهبر اروپايي پيشنهاد كردند كه از ايران درخواست شود در عوض انگيزه هاي اقتصادي از برنامه هاي هسته اي دست بكشد.

به نوشته نيويورك تايمز، اعضاي كابينه آمريكا اين پيشنهاد اروپا را مورد بررسي قرار دادند.

البته هنوز دولت آمريكا در زمينه پيشنهاد اروپا به نتيجه نهايي نرسيده است.

اگر چه آمريكا بارها ايران را تهديد به عمليات نظامي كرده است، اما هنوز تاريخ دقيقي براي اين موضوع تعيين نشده است.

يك ديپلمات بلندپايه اتحاديه اروپا دراين زمينه گفت: يك چراغ سبز از سوي آمريكا ما را در مذاكره با ايراني ها بسيار به جلو خواهد راند.

وي درحالي اين اظهارات را بيان كرد كه روسيه طي يك توافق نامه به ايران قول داد در عوض بازگرداندن سوخت هاي مصرف شده، سوخت هسته اي به اين كشور ارائه دهد.

درهمين رابطه روز نامه واشنگتن پست نيز به نقل از مقامات آمريكايي مي نويسد : بوش يك روز پس از بازگشت از سفر اروپايي خود ، بعد از ظهر روز جمعه با اعضاي برجسته تيم سياست خارجي خود براي بحث و گفتگو درباره درخواستهاي گردهارد شرودر صدر اعظم آلمان و به ويژه درخواستهاي ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه ملاقات كرد . انتظار مي رود بحث و گفتگوهاي بيشتر در اين زمينه در هفته جاري انجام شود اما كاخ سفيد مي خواهد به سرعت ليست امتيازاتي كه به ايران پيشنهاد خواهد شد را نهايي كند . اين امتيازات بخشي از مذاكرات اروپا با ايران خواهد بود .

مقامات آمريكايي مي گويند مذاكرات هفته گذشته ، بوش را متقاعد ساخت كه در قالب يك جبهه متحد حالا پيشنهاد هويج مي دهد و بعد اگر ايران اطاعت نكرد چماق رادربرابر ايران پيش خواهد گرفت، موثرتر خواهد بود.