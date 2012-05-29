پرورش سالیانه 3 میلیون قطعه مرغ در سیرجان

احمد مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 111 واحد مرغداری با ظرفیت پرورش یک میلیون و 500 هزار قطعه مرغ در هر دوره در شهرستان سیرجان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه ماهیانه 650 هزار قطعه جوجه ریزی در این واحدها انجام می شود ادامه داد: حدود سه میلیون قطعه مرغ در شهرستان سیرجان در طول یک سال پرورش پیدا می کنند.

این مسئول یادآور شد: به طور متوسط شش هزار تن گوشت مرغ در سیرجان تولید می شود.

مسعودی از برگزاری کارگاه آموزشی مرغ گوشتی در سیرجان خبر داد و تصریح کرد: شرکت کنندگان در این کارگاه ضمن آشنایی با نکات بهداشتی در خصوص پرورش مرغ، با زمان و نحوه واکسیناسیون سلامت مرغ گوشتی در دوره پرورش آشنا شدند.