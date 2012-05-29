برگزاری نمایشگاه تولیدات ترافیکی و صنعت ساختمان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه تخصصی ساختمان مازندران در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قائم شهر با اشاره به اینکه صنعت ساختمان از نیازهای اولیه مردم است اظهار داشت: باید همه کشور و تولیدکنندگان به این صنعت ورود پیدا کنند.

وی گفت: صنعت ساختمان در ایجاد اشتغال سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.

اسد با بیان اینکه روز به روز با پیشرفت تکنولوژی نوین و تولیدات باید به سمت صنعتی سازی و ارتقای کیفی پیش برویم افزود: باید با شرکتهای بزرگ و بخش های مختلف رقابت منطقی داشته باشیم.

وی اظهارداشت: امروز تولیدات داخلی بعنوان نیاز و اصل و در جهت شعار امسال مقام معظم رهبری محسوب می شود که باید توجه ویژه ای به آن شود.

اسد گفت: تولید کننده با اعتماد، باور، علاقه به کار به رعنوان صادرکننده خوب معرفی می شود که متاسفانه در بخشی از تولید این نواقص وجود دارد که باید رفع شود.

وی با اشاره به اینکه در صنعت ساختمان انژی حرف اول را می زند تاکید کرد: با توجه به هدفمند شدن یارانه ها باید در تولیدات از حداقل انرزی استفاده کنیم با توجه به اینکه در صنعت ساختمان بیشترین هزینه را در بردارد.

اسد، پیشنهاد برگزاری نمایشگاه تولیدات ترافیکی، ایمنی و صنعت ساختمان را در بازدید از نمایشگاه ارائه داد.