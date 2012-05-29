شناسایی 50هزار هکتار زمین برای اجرای طرح توسعه کشاورزی در سمنان

سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: حدود 50 هزار هکتار از اراضی استان سمنان در جهت اهداف دولت خدمتگزار برای اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی توسط کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان شناسایی شد.

وی افزود: این زمین ها با نام و پلاک در اختیار فرمانداران استان قرار گرفت تا از این طریق در جهت اهداف دولت گام برداریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان یادآور شد: با توجه به نامگذاری امسال به نام "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" باید زیرساخت های لازم در جهت تحقق این شعار فراهم شود تا بتوانیم به اهداف خود که حمایت از طرح توسعه بخش کشاورزی بوده دست پیدا کنیم.

میرعماد تصریح کرد: باید به طرح های اقتصادی، کشاورزی و صنعتی در استان سمنان نگاه خوب داشته باشیم و به این نگاه بتوانیم دولت را در اجرای بهتر و موفق طرح ها یاری کنیم.

وی یادآور شد: دولت در سال جاری می کوشد با اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی گام های خوب و موثری را بردارد و از این طریق این بخش را تقویت کند.

میرعماد گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان آمادگی دارد در اجرای حمایت از طرح های بخش کشاورزی دولت و مسئولان استان را یاری کند تا این طرح به خوبی اجرا شود.