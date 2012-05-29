به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی در همایش تحولات خاورمیانه و آینده نظم منطقه‌ای که در مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال برگزاری است با اشاره به انقلاب کشورهای عربی گفت: یک جوان در تونس خودش را آتش می زند و این موجب یک انفجار در کشورهایی همچون لیبی، تونس و به تبع آن کشورهای عربی شد.

وی با اشاره به سه نظریه متفاوت در مورد بیداری اسلامی گفت: برخی‌ها غربی‌ها را پشت این انقلاب می‌دانند و‌آن را انقلاب رنگی می‌نامند اما عده‌ای دیگر برخورد هوشمندانه‌تری با این موضوع دارند و اصطلاح بهار عربی را به کار می‌برد. بهار عربی یعنی فوران پان‌عربی و ناسیونالیسم عربی است که غربی‌ها بیشتر این اصطلاح را به کار می‌برند.

ولایتی همچون در مورد نظریه سوم یعنی بیداری اسلامی گفت: شاید امروز کمتر کسی باشد که نام بیداری اسلامی را بر این جنبش ندهد. و ما نیز اعتقاد به وجود بیداری اسلامی در کشورهای منطقه داریم.

وی همچنین با اشاره به انتخابات مصر گفت: در انتخابات مصر سه گروه ناسیونالیست‌ها، سلفی‌ها و اخوانی ها شرکت داشتند که دو گروه سلفی‌ها و اخوانی ها نماینده چهره‌های اسلامی هستند که بیش از85 رصد رای مردم به این دو گروه اختصاص داشت.

رئیس مجمع بین‌المللی بیداری اسلامی در ادامه با اشاره به اجلاس مجمع بیداری اسلامی که اخیراً در ایران برگزار شد، گفت: در این اجلاس 700 نفر از اندیشمندان جهان اسلام دعوت ایران را پذیرفتند و برخی هم که نیامدند در جای دیگری برنامه داشتند.

وی همچنین با اشاره به اجلاس جوانان جهان اسلام که به زودی برگزار می‌شود گفت: ما در این اجلاس از هزار نفر دعوت کرده بودیم اما انتظار از ما بیشتر بود و داوطلبین شرکت در این اجلاس بیش از این رقم هستند.

ولایتی با بیان اینکه اجلاس بانوان جهان اسلام در اواخر تیرماه برگزار می‌شود گفت: در این اجلاس هزار نفر از خارج و 200 نفر از داخل شرکت خواهند کرد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل با اشاره به ترکیب اجلاس زنان و جوانان جهان اسلام گفت: 70 درصد از اهل سنت، 30 درصد از تشیع، 50 درصد جوانان عربی و حدود 50 درصد از جوانان غیرعرب در این برنامه دعوت شده‌اند.

وی با بیان این که این اجلاس اولین NGOبین‌المللی جهان اسلام است گفت: این اولین اجلاسی است که به صورت غیرفرمایشی برگزار می‌شود که مردم خارج از محدودیت‌هایی که معمولاً توسط دولت‌ها اعمال می‌شود در این اجلاس به صورت آزادانه اظهار نظر می‌کند.

ولایتی با بیان اینکه در اجلاس گذشته نیز فضای بسیار بازی وجود داشت گفت: مهمانانی که در اجلاس گذشته شرکت کرده بودند با کسوت عقیده و اختلاف نظرهای بسیار زیادی روبرو بودیم که همه این ها در کنار هم نشسته بودند و با هم به صورت دموکراتیک بحث می‌کردند و حتی این جلسات به صورت زنده توسط رسانه‌های خارجی نیز پخش می‌شد.

وی تصریح کرد: هدف از این اجلاس این بود که تمام کسانی که در مورد بیداری اسلامی دارای عقاید مختلفی هستند و هر یک با دیدگاه متفاوت به آن نگاه می‌کنند به یک اشتراک نظر برسند و به این نتیجه دست یابند که این حرکت بیش از هر چیز تحت تاثیر اسلام است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به معنی بیداری اسلامی توضیح داد: بیداری اسلامی یعنی بازگشت به ارزش های اسلامی و احیای اسلام و آن چه در این کشورها می‌گذرد تقریباً همین را به ما نشان می دهد.

وی با پیش بینی آینده کشورهایی که در آنان بیداری اسلامی روی داده است، گفت: آنچه که مسلم است و پیش‌بینی می‌شود این کشورها دوباره به وضعیت قبل از انقلاب بر نخواهند گشت و اینکه دوباره امثال حسنی مبارک و یا قذافی ثانی حکومت این کشورها را به دست نخواهند گرفت.

ولایتی گفت: ممکن است با دخالت غربی ها و برخی از کشورهای منطقه که نگران سرایت این تحولات در کشور خود هستند اخلالی در روند انقلاب به وجود بیاید اما این کشورها تجربه انقلاب اسلامی دارند و تقریباً این تجربه همان تکرار انقلاب اسلامی ایران است.

وی با اشاره به انقلاب اسلامی ایران گفت: می‌بینیم که انقلاب اسلامی ایران بعد از پیدایش همچنان ادامه یافته و پافشاری بر اصول اولیه انقلاب در میان مردم و مسئولان دیده می‌شود. لذا این امتیاز ایران را از میان دیگر کشورهای اسلامی متمایز ساخته است که دلیل آن وجود رهبری شایسته امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است.

رئیس مجمع بین‌المللی بیداری اسلامی با بیان اینکه در کشورهایی که وارد مرحله انقلاب شده‌اند وجود رهبری مدبر لازم است، گفت: موفقیت‌های این انقلاب‌ها به میزان تدبیر رهبر آن بسیار مهم است و در انتخابات مصر نیز شاهدیم که اگر سلفی ها و اخوانی‌ها یک رهبر مقتدر داشتند حتماً در دور اول انتخابات پیروز می‌شدند اما اگر در دور دوم نیز کار به روال عادی پیش می‌رود یکی از اسلام گرایان یعنی آقای مرسی رئیس جمهور خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر باقی مانده رژیم قبلی در روند انتخابات اخلال ایجاد کند و با استفاده از ماده 28 نگذارند یک کاندیدای اسلام گرا بالا بیاید آقای شفیق رئیس جمهور خواهد شد.

ولایتی تاکید کرد:‌ اما تجربه نشان داده است که هرگاه مخالفان انقلاب در مصر بخواهند کارهای خلاف قانون انجام دهند مردم جلوی آنان خواهند ایستاد و مصر به هم می‌ریزد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل با اشاره به اینکه جهان عرب در حرکت‌های انقلابی از غیر جهان عرب عقب مانده است گفت:‌این انقلاب‌ها در گذشته در کشورهایی مانند، ایران،‌ مالزی و ترکیه رخ داده است در حالی که امروز می‌بینیم این انقلاب‌ها در جهان عرب شکل گرفته به دلیل این است که که قبلاً این اتفاق‌ها در این کشورها رخ نداده بود و جهان عرب با تاخیر وارد فاز انقلاب شده است که قبلاً در کشورهای دیگر اسلامی رخ داده بود.

وی با بیان اینکه مصر تحولات اساسی و گسترده در جهان عرب خواهد داشت گفت: همچنان که کشور عراق این مراحل را به صورت جهشی طی کرد و حالا حکومتی از آرای مردمی در عراق حاکم شده است حکومت مصر نیز به عنوان یکی از مهمترین کشورهای عربی اگر از این مرحله با موفقیت بگذرد تاثیر بسیار زیادی در دیگر کشورهای منطقه خواهد داشت.

ولایتی همچنین با اشاره به وضعیت یمن گفت: یمن وضعیت سختی دارد و با توجه به نفوذ کشورهای پولدار جزیرة العرب کار در این کشور سخت شده است اما زمان به دوران علی عبدالله صالح بر نخواهد گشت.

وی با اشاره به تاثیر ایران در بیداری اسلامی گفت: اینکه از دیگر کشورهای عربی به ایران می‌آیند و یا از ایران دعوت می کنند و تبادل اندیشه و گفتگو می‌شود و اینکه همه نوع تفکر و دیدگاه در مجموعه بیداری اسلامی وجود دارد تا کنون در تاریخ جهان، ایران و عرب سابقه نداشته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در بیداری اسلامی می‌بینیم دیدگاه‌ها و عقیده‌های متفاوت در کنار هم قرار می گیرند و تبادل نظر می‌کنند بنابراین امید زیادی به آینده بیداری اسلامی وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به NGOکه به زودی در ایران برگزار خواهد شد گفت:‌این NGOیعنی سازمان‌های مردم نهاد بین‌الملل اسلامی که از جهان اسلام گرفته تا اقلیت‌های دینی که در جهان اسلام وجود دارند خواهان شرکت در این NGOهستند. بنابراین با خیزی که جهان اسلام به سمت بیداری اسلامی برداشته است نشان دهنده این است که این تحولات ثابت، پابرجا و رو به پیشرفت خواهد بود.