به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید حسینی گفت: از آنجا که جمعیت دامی موجود در دامداری‌های صنعتی و پرواربندی نسبتا بالا بوده و در این واحدها جمعیت دامی به دلیل اصلاح نژادهای صورت گرفته از حساسیت بیشتری برخوردارند و مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای در آنها به خوبی رعایت می‌شود، تصمیم گرفته شد فاز نخست واکسیناسیون تب برفکی در این واحدها به اجرا درآید.

وی افزود: در فاز بعدی در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز در قالب طرح توسعه خدمات دام روستایی در روستاها و مناطق عشایری نیز اجرا شود.

حسینی با اشاره به اینکه در سال گذشته درزمینه مایه کوبی طرح های خوبی از سوی سازمان دامپزشکی استان اجرا شده گفت: سال گذشته سال آرامی از نظر ابتلای دام‌ها به بیماری تب برفکی در استان بوده و خوشبختانه با طرح‌های اجرا شده در سال گذشته میزان ابتلای دام‌های این استان به بیماری تب برفکی نسبت به سال 89 بسیار کم بود .

حسینی اضافه کرد: در دو ماهه گذشته از سال جاری نیز گزارشی از ابتلای دام‌ها به بیماری تب برفکی به ثبت نرسید، هر چند ثبت یک یا دو مورد گزارش کاملا طبیعی است.

وی گفت: پیش بینی شده در این طرح 200هزار رأس دام سنگین استان مرکزی علیه تب برفکی مایه‌کوبی ‌شوند.

حسینی با بیان اینکه این طرح با همکاری بخش خصوصی به اجرا درآمده است، اظهار داشت: در این طرح واکسن‌ها رایگان بوده، اما دامداران موظف به پرداخت هزینه مایه‌کوبی هستند.