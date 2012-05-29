تصاویری از ماهی فرانکشتاین/ ترکیب سه گونه در یک ماهی

به گزارش خبرگزاری مهر، مارک سایر 53 ساله موجود عجیبی را هنگام ماهیگیری در یک دریاچه به دام انداخته است.

در ابتدا وی تصور می کرد که این ماهی یک ماهی طلایی قهوه ای عادی است اما بررسی دقیق تر نشان داد که این ماهی دارای سر ماهی "روچ"، بدن و دم ماهی طلایی و باله ماهی سیم است.

ماهی عجیب فرانکشتیان که به نظر می رسد ترکیب سه ماهی مختلف است

کارشناسانی که تصاویر این ماهی فرانکشتاین را مشاهده کرده اند توافق دارند که این ماهی از بیش از یک گونه تشکیل شده است.

این ماهی که وزن آن اندکی کمتر از یک کیلوگرم وزن دارد که اوایل این ماه در کمبریج صید شده است.

سایر اظهار داشت: این ماهی کاملا عجیب و غریب است. سر این ماهی شبیه ماهی روچ است اما لبهای آن درست به این ماهی شباهت ندارد. این ماهی دارای بدن ماهی طلایی است و باله انتهای بدن آن شبیه ماهی سیم است و دارای دم آن به ماهی طلایی شباهت دارد.

مارک سایر 53 ساله صیاد این ماهی عجیب است که از صید چنین ماهی ابراز شگفتی کرده است.

این صیاد پس از عکس گرفتن از این موجود عجیب آن را به دریاچه منتقل کرد

وی اظهار داشت: من این عکس را به تعدادی از کارشناسان این عرصه نشان دادم و بسیاری اعتقاد داشتند که این موجود در نتیجه ترکیب گونه های مختلف ایجاد شده است.

من تاکنون هزاران و هزار ماهی گرفته ام اما تاکنون موجودی به این عجیبی مشاهده نکرده ام.

دکتر پل گارنر بوم شناس اظهار داشت: ترکیب دو ماهی کپور و طلایی چندان عجیب نیست اما صید این ماهی از نظر صیاد بسیار عجیب بوده است.

این درحالی است که مارد اوارارد از دیگر کارشناسان ماهیان اظهار داشته است که این موجود عجیب ترکیبی از ماهی طلایی fan-tailed و ماهی طلایی عادی است که معمولا جفت یکدیگر محسوب می شوند.

این درحالی است که صیاد اظهار داشت این ماهی دارای سر ماهی روچ است

از باله ماهی سیم برخوردار است

و بدن ماهی طلایی را دارد