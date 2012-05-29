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۹ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۳۲

سرمدی:

بیش از هشت هزار راس دام سنگین علیه تب برفکی ایمن می شوند

بیش از هشت هزار راس دام سنگین علیه تب برفکی ایمن می شوند

زرندیه - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی زرندیه گفت: هشت هزارو پانصد راس دام سنگین در واحدهای صنعتی و برخی روستاهای زرندیه علیه تب برفکی ایمن می شوند.

داود سرمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیش از هشت هزار راس دام سنگین در زرندیه علیه تب برفکی ایمن می شوند، گفت: واکسیناسیون دام های سنگین شامل گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی در واحدهای پرورشی صنعتی و پرواربندی این شهرستان در طرحی یک ماه آغاز شده است.

وی گفت: برای اجرای این طرح دو اکیپ مایه کوبی متشکل از دامپزشکان و کارشناسان بخش دولتی و خصوصی جهت واکسیناسیون دام های این شهرستان به مراکز پرواربندی و واحدهای صنعتی مراجعه می کنند.

سرمدی با اشاره به اینکه زرندیه دارای حدود 11 هزار راس دام سنگین است، اظهار داشت: این شهرستان با داشتن حدود 450 هزار راس دام سبک بیشترین میزان دام در میان شهرستان های استان مرکزی را دارد.

وی در پایان گفت: بیماری تب برفکی از بیماریهای عفونی و بشدت واگیردار است که در صورت بروز خسارات اقتصادی سنگینی را به صنعت دامداری وارد می کند.
 

کد مطلب 1614958

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