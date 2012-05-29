به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همزمان با نزدیک شدن به بیست و سومین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) جمعی از خانواده های معظم شهدا، ائمه جمعه،‌ فرماندار، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان شهریار در مرقد مطهر حضرت امام(ره) حضور یافتند.

مسئولان با حضور در محل مرقد مطهر، با آرمان های آن امام همام، رهبر معظم انقلاب و شهدا تجدید میثاق کردند.

در حاشیه این مراسم فرماندار شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان و مدیران باید به حفظ و نشر آرمان ها و ارزش های انقلاب و امام راحل اهمیت ویژه دهند و این مهم را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.

سید عباس جوهری ادامه داد: از ایثارگری ها و دلاورمردی های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است که هم اکنون جامعه دارای آرامش و امنیت است.

این مسئول با تاکید بر بازدید از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و جانبازان از سوی مسئولان تاکید کرد و گفت: در این بخش باید مشکلات آنها به صورت ویژه برطرف شود.