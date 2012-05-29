اجرای طرح ضیافت ملکوت در چالدران/ 220 روحانی مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلیپور ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح ضیافت ملکوت افزود: طرح ضیافت ملکوت به منظور ارتقای سطح فرهنگ دینی و شاخصهای معارف قرآنی با استقرار 220 نفر از طلاب و روحانیون پایه اول استان آذربایجان غربی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مردم متدین و شهید پرور شهرستان چالدران آماده پذیرش و استقبال از سربازان حضرت ولیعصر (عج) هستند، اظهار داشت: حضور طلاب در طول ماه مبارک رمضان فیوضات معنوی بسیاری در پی داشته و سرمنشا آثار معنوی بسیار خوبی در چالدران می شود.

فرماندار چالدران در ادامه بر تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان در راستای برگزاری هر چه بهتر طرح معنوی ضیافت ملکوت تاکید کرد.

مدیرحوزه‌ های علمیه آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه خدمت و تربیت سربازان حضرت ولیعصر(عج) توفیق بیکران الهی است که خداوند متعال نصیبمان کرده، گفت: طرح ضیافت ملکوت به عنوان یک طرح آموزشی، تربیتی و تبلیغی بوده که به مدت 35 روز از 25 تیر تا 30 مرداد ماه سالجاری در شهرستان چالدران اجرا می شود.

حجت الاسلام محمد جواد قهرمانی هدف از اجرای طرح ضیافت ملکوت را فراهم نمودن زمینه‌های تهذیب نفس و اخلاق گرایی طلاب عنوان کرد و اظهار داشت: 10 نفر مبلغ دینی در روستاهای چالدران در مدت اجرای طرح فعال بوده که علاوه بر امور تبلیغی، برنامه‌های دیگری تحت عنوان دوره‌های آموزشی قرآن نیز در کنار اجرای این طرح در شهرها و روستاهای اجرا می شود.

وی از چالدران به عنوان یک مکان مناسب برای استقرار اردوگاه تابستانی حوزه های علمیه کشور یاد کرد و گفت: شهرستان چالدران با داشتن آب و هوای مطبوع، در فصل تابستان می تواند هر ساله پذیرای هزاران نفر از طلاب از سراسر کشور باشد.