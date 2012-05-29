فاصله آرمان تا واقعیت در توسعه اقتصادی کشور بسیار زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن غلامی رنانی ظهر سه شنبه در دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی در سنندج افزود: مدیریت برنامه ریزی کشور در طول 60 سال گذشته نشان داده است از واقعیت ها بسیار دور بوده و چشم اندازهای چهار ساله در کشور هیچگاه تحقق نیافته است.

وی اظهار داشت: مدیریت و برنامه ریزی در بخش اقتصادی کشور یکی از عمده ترین معضلات این حوزه است و در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور با یک توسعه نامتوازن رو به رو شده است.

کارشناس ارشد و صاحب نظر در اقتصاد ایران ادامه داد: ایجاد زمینه و همچنین یک بستر مناسب و جامعه ای متوازن در بخش اقتصادی نیازمند توسعه این حوزه است و با برنامه ریزی های کنونی تا 50 سال آینده این امکان فراهم نمی شود.

رنانی پایین بودن دانش مرکز در برنامه ریزی برای مناطق، فقدان نظریه های علمی در میان مدیران کشور و عدم وجود تئوری های مناسب توسعه در کشور را از دیگر معضلات توسعه بخش اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: باید با استفاده از نظرات افراد کارشناس و صاحب نظر در این بخش نقاط ضعف را پوشش دهیم.

وی توسعه مشارکتی منطقه ای را مهمترین عامل در راستای تسریع در توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: برنامه ریزی برای توسعه در بخش مدیریت اقتصادی کشور نیازمند مشارکت محور بودن است.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در پایان افزود: هر استانی دارای یک ظرفیت معین برای توسعه بخش اقتصادی منطقه است و مدیران استانی باید باتوجه به پتانسیل های موجود در هر منطقه برای رشد و فعال کردن این ظرفیت ها از وجود نخبگان اقتصادی مناطق بهره ببرند.

دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای به میزبانی استان کردستان به مدت دو روز با حضور محسن رنانی، سهراب دل انگیزان و بایزید مردوخی از چهره های برجسته کشور در زمینه اقتصاد در دانشگاه آزاد سنندج در حال برگزاری است.