سرمایه در گردش و نقدینگی مهمترین مشکل تولیدکنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی صنعتگران و تولیدکندگان استان ظهر سه شنبه با حضور احمد عجم استاندار قزوین، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری، محسن مبارکی مدیرکل اقتصادی استانداری، صنعتگران و تولیدکنندگان شاخص استان در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین برگزار شد.



علیرضا کشاورز در این جلسه گفت: در سال تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی باید حداکثر فرصت سازی را برای بخش تولید فراهم کنیم تا منویات مقام معظم رهبری اجرایی شود.



این مسئول بیان کرد: در شرایط کنونی با مسائل جدیدی روبرو هستیم که نیازمند تعامل جدی و قوی بخش خصوصی و دولتی است و با امکاناتی که در بخش دولتی وجود دارد توقع تولیدکنندگان این است که می توان بسیاری از موانع را برطرف کرد.



کشاورز تصریح کرد: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از مهمترین مشکلات تولیدکندگان است هر چند دولت با همه محدودیت هایی که ناشی از عملکرد گذشته است تلاش کرد تا این مشکلات را حل کند اما بخشی از منابع در مسیر بنگاههای زودبازده به کار گرفته شد که می توانست در صنعت تزریق شود تا کمبود نقدینگی در این شرایط مواجه نشویم.



رئیس اتاق بازرگانی قزوین یادآور شد: بخش خصوصی خود را در سنگر تولید مانند سربازی در خدمت به اقتصاد کشور می داند و آمادگی کامل دارد تا آنچه را در بخش تولید تجربه کرده و نیز موانع و مشکلات و راهبردهای خود را به مسئولان منتقل کند تا به نتایج عملیاتی برسیم.



دوری از شتابزدگی در تصمیم گیری



کشاورز یادآور شد: شاید بتوان گفت بخشی از نقدینگی که از بخش صنعت خارج شد به دلیل شتاب زدگی در تصمیم گیری و توزیع اعتبارات صورت گرفت لذا در این شرایط باید ضمن دوری از این کار با شناسایی دقیق مشکلات و راهکارها گامی عملی برای رفع تنگناها برداریم.

وی گفت: اتاق بازرگانی وظیفه دارد تا مکانیزمی را تعریف کند تا به سلامت بخش تولید کمک شود تا رکن تقویت جامعه دچار مشکل نشود.



وی تقویت پیوند تعاملی بین بخش خصوصی و دولتی را ضروری خواند و افزود: با تقویت این ارتباط و پیوند منطقی می توانیم امیدوار باشیم که موانع و مشکلات با پیگیری منطقی سریعتر رفع شود.



این مسئول تصریح کرد: امیدواریم نمایندگان جدید و منتخبان مردم استان هم بتوانند با شرکت در جلسات تخصصی صنعتگران با مشکلات این بخش از نزدیک آشنا شده و قوانین مورد نیاز حمایت از تولیدکندگان را پیشنهاد و تصویب کنند.



وی گفت: یک سیاست گذاری یا تصمیم غلط می تواند موجب خروج سرمایه و سوق دادن به سمتی غیر منطقی و واسطه ای شود که این اتفاق در سالهای اخیر با خروج بیش از 50 هزار میلیارد تومان از کشور و سرمایه گذاری در خرین ساختمان در دبی به اقتصاد کشور آسیب وارد شد.



کشاورز همچنین گفت: امیدواریم با حل مشکلات صنعت و تولید در داخل استان انگیزه سرمایه گذاران را برای تولید بیشتر تقویت کنیم.



در این نشست منشور همکاری استانداری قزوین و اتاق بازرگانی امضاء شد.



در این منشور همکاری در خصوص همکاری و تعامل بیشتر بین بخش صنعت و مسئولان استان برای توانمند سازی بخش خصوصی، تقویت رقابت پذیری تولیدکنندگان در عرصه های ملی و بین المللی، سرمایه گذاری در بخشهای مورد نیاز و دستیابی به چشم انداز سند توسعه بندهایی گنجانده شده است.



این تفاهم نامه را احمد عجم استاندار قزوین و علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین امضاء کردند.