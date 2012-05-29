پوشش 62 هزار نفری بیمه خدمات درمانی در سرپل ذهاب

به گزارش خبرگزاری مهر، میرزا مراد پیرو امروز در جلسه نشست شورای اداری بیمه شهرستان سرپل ذهاب گفت: 62 هزار نفر از مردم این شهرستان 82 هزار نفری زیر پوشش بیمه خدمات درمانی هستند که از خدمات و مزایای مختلف این بیمه استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: در راستای خدمات‌رسانی به دارندگان بیمه خدمات درمانی با پزشکان داروخانه‌ها و موسسات درمانی و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری قرارداد منعقد شده است که به بیمه‌شدگان، خدمات بیمه‌ای لازم ارائه شود.

فرماندار سرپل ذهاب تاکید کرد: سرپل ذهاب در جنگ تحمیلی بیش از 850 شهید، یک هزار و 600 جانباز و 176 آزاده را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و با توجه و عنایت نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت عدالت محور و همت مردم و مسئولان توانسته است که مسیر توسعه و پیشرفت و عدالت را به صورت مطلوب طی کند.

پیرو تصریح کرد: این نشست با هدف تبیین اهداف سازمانی بیمه در سال جاری و ایجاد وحدت رویه در امور جاری برگزار شده است.

کوروش فرزین، مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: هم‌اکنون بیش از یک میلیون و 50 هزار نفر از جمعیت استان زیر پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارند.

وی افزود: به منظور کاهش مراجعات بیمه‌شدگان و اجرای مطلوب طرح تکریم ارباب رجوع‌، سامانه اینترنتی تعویض دفاتر درمانی بیمه‌شدگان راه‌اندازی و اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت گرفته است.

فرزین خاطرنشان کرد: خدمات درمانی یکی از حلقه‌های مهم سلامت کشور است که پزشکان و کادر درمانی دلسوز و متعهد آن خدمات موثری را ارائه می‌دهند و لذا بهبود امکانات و کیفیت خدمات درمانی در استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.